Thomas Blazko will neuer Bürgermeister von Irndorf werden. Am Mittwoch hat er offiziell seine Bewerbung im Rathaus abgegeben. Und: Sollte er gewählt werden, hat er für die kommenden Jahre einiges geplant.

Berufssoldat in Elternzeit

Thomas Blazko ist 42 Jahre alt, lebt mit seiner Frau Linda-Sue Blazko, Richterin am Amtsgericht Sigmaringen, und seinen drei Töchtern in Schwenningen und ist momentan in Elternzeit.

Unsere Vereine und gemeinnützigen Organisationen sind der Motor, der uns antreibt. Thomas Blazko

„Bei unseren ersten beiden Töchtern war meine Frau in Elternzeit, jetzt bin ich dran“, sagt er. Zumindest bis zur Bürgermeisterwahl im Mai. Blazko ist Berufssoldat und war vor seiner Elternzeit im nordrhein-westfälischen Kalkar an der holländischen Grenze als Dezernent beim „Zentrum Luftoperationen“ stationiert.

Deshalb will er nach Irndorf

Und warum Irndorf? „Ich würde gerne frischen Wind in die Gemeinde bringen“, sagt er und ergänzt: „Irndorf hat eine weitreichende Geschichte, eine einzigartige Natur und engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich für ihre Gemeinde und ihre Heimat einsetzen.“ Und genau das will er nutzen, um der Gemeinde ein neues Image zu verleihen. „Ich möchte die Stärke und Schaffenskraft sichtbar machen“, sagt er.

Diese Themen sind ihm wichtig

Welche Themen er im Falle eines Wahlsiegs angehen möchte, weiß der 42-Jährige schon genau. Beispielsweise strebt er an, einen Förderverein zu gründen, der sich auf Brauchtumspflege, Freizeitwert und Heimat- und Denkmalschutz fokussiert. „Beispielsweise gibt es in Irndorf das Wanderheim. Das könnte der Förderverein pachten und die Erträge den Vereinen zukommen lassen.“ Er ist sich sicher: „So ermöglicht man ein attraktives Dorfgeschehen.“

Allgemein liege ihm das Thema Ehrenamt sehr am Herzen. „Unsere Vereine und gemeinnützigen Organisationen sind der Motor, der uns antreibt. Ich selbst bin Vereinsvorstand und leidenschaftlicher Ehrenamtler“, sagt er. Deshalb sei es ihm wichtig, ein Vereinsförderungskonzept auf den Weg zu bringen.

Wollte schon früher Bürgermeister werden

Und auch die Wahl an sich ist für den 42-Jährigen nichts neues. So hat er sich bei der letzten Wahl in Schwenningen bereits als Bürgermeister beworben - unterlag allerdings der Konkurrenz. In den kommenden Wochen und Monaten will Blazko viel Zeit in Irndorf verbringen. „Ich will die Menschen dort kennenlernen und herausfinden, was ihre Belange sind“, sagt er. Neben festgelegten Wahlkampfterminen will der 42-Jährige auch diverse öffentliche Veranstaltungen in der Gemeinde besuchen.