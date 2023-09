Irndorf

Motorradfahrer stürzt auf die Fahrbahn

Irndorf / Lesedauer: 1 min

Am frühen Mittwochabend ist es auf der Kreisstraße 5902 zu einer Unfallflucht gekommen, bei der ein junger Motorradfahrer auf die Fahrbahn gestürzt ist, so die Polizei. Ein 17-jährige Fahrer einer Aprilia RS 125 war gegen 19 Uhr auf der K 5902 von Fridingen herkommend in Richtung Irndorf unterwegs.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 10:04 Von: Schwäbische.de