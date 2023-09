Traktorpulling ‐ das ist für die Gemeinde Irndorf mittlerweile eines der größten Events im Jahr. Auch in diesem Jahr zog es an die 3000 Besucher in das kleine Dorf zwischen Donautal und Alb. Die Teilnehmer rückten mit Tiefladern oder per Achse aus Nah und Fern mit ihren Traktoren an.

Vom Bodensee bis hoch nach Stuttgart und von Ravensburg bis zum Schwarzwald zog es kleine und große Traktoren zu dem Treffen und Christian Alber, Chef der Traktorpullingfreunde Irndof, war schon im Vorfeld überrascht, wer sich da so anmeldet. Allerdings musste er auch in diesem Jahr Absagen erteilen, weil man nicht mehr als 90 Starts an einem Tag durchführen kann.

1 von 20

Neun Wettkampfklassen

In neun Klassen wurde eingeteilt, je nach Gewicht der Schlepper. In der neunten Klasse gingen die an den Start, die keine Traktoren mitgebracht hatten. Zu sehen waren dabei Fahrzeuge aus dem Forst, dem Straßenbau oder dem Militär.

Schon früh am Morgen ging es los mit dem Wiegen und Registrieren der Fahrzeuge, um sie in die Klassen einzuteilen. Ziel eines jedes Teilnehmers war es, den Bremswagen so weit wie möglich zu ziehen, und jede Klasse ging zweimal an den Start. Maximal 74 Meter sollte gezogen werden, was dann auch mit einem FULL PULL angezeigt wurde.

Gefahren wird bis zum Stechen

Allerdings sahen die meisten Teilnehmer dieses angestrebte Ziel nicht, da ja hinter dem Traktor ein Bremswagen angehängt wurde, der mit jedem Meter nach vorne immer schwerer wurde und bremste. Je größer die Traktoren waren, umso größer wurden die Gewichte auf dem Bremswagen. Schafften es jedoch mehrere Traktoren einer Klasse, so wurde der Bremswagen mit weiteren Gewichten versehen und es gab ein Stechen.

Empfohlene Artikel Vorfreude steigt Wer hat den Stärksten: Kräftemessen auf dem Acker q Irndorf

Mit einem Blick in das Fahrerlager wurde auch klar, dass es sich um eine Show drehte, in der sich bekannte Marken ein Stelldichein gaben. Unter den Besuchern gab es dann auch jede Menge Fachpublikum, das jeden Zug analysierte und bewertete.

Ein Highlight in diesem Jahr kam von der Bundeswehr. Sie folgte der Einladung zum Traktorpulling und brachte unter anderem eine Haubitze und einen Bergepanzer mit. Es gab Vorführungen und Infos drumherum.