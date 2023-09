Die Rollläden sind heruntergelassen, rot-weißes Absperrband flattert im Wind, das Gras wuchert in die Höhe: Es ist ein trostloser Anblick, der sich aktuell im Südosten von Irndorf bietet. Seit März ist das dortige Wanderheim Rauher Stein geschlossen. Ein neuer Pächter ist nicht in Sicht. Ein Umstand, der in der Gemeinde für massive Verärgerung sorgt.

Das Wanderheim wurde in den Jahren 1961/62 auf einer Waldwiese nahe Irndorf erbaut, nur wenige Meter vom Aussichtsfelsen Rauher Stein entfernt. Ein ideale Ausgangspunkt für Wanderer und Schulklassen, die es ins Donautal oder auf den Großen Heuberg zieht.

Bislang kein einziger Bewerber

Doch wer aktuell einen Aufenthalt dort plant, wird enttäuscht. „Das Wanderheim Rauher Stein bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Übernachtungen sind ebenfalls nicht möglich“ heißt es schlicht auf der Homepage des Schwäbischen Albvereins, der Eigentümer des Gebäudes ist.

Im Juni 2019: Die Schaefers übernahmen als neue Pächter das Irndorfer Wanderheim „Rauher Stein“. Doch dann kam Corona. Inzwischen ist die Familie im Ausland. (Foto: )

Auf Nachfrage bestätigt Pressesprecherin Ute Dilg, dass das Wanderheim seit März leer steht. Dabei hatte die Familie Schaefer das Haus erst im Juni 2019 mit neuer Speisekarte übernommen.

Persönliche Gründe seien es gewesen, die die Familie zum Aufhören bewegt haben, berichtet Dilg. Auch die Corona-bedingten Schließungen hätte die Familie hart getroffen. Inzwischen leben die Schaefers im Ausland.

Auch Brauerei sucht angeblich

Seitdem ist man beim Schwäbischen Albverein auf der Suche nach einem neuen Pächter. Zum einen habe man das Wanderheim online inseriert, zum andere helfe auch die Brauerei Dinkelacker aus Stuttgart bei der Suche. Diese hat die Schankkonzession für das Wanderheim und somit ein Interesse an einer schnellen Neuverpachtung.

Die gesamte Gemeinde ist stinksauer. Bürgermeister Jürgen Frank

„Bislang gab es aber noch keinen einzigen Interessenten“, sagt Dilg auf Nachfrage. Es sei schließlich nicht einfach, ein Wanderheim zu übernehmen, „das ist eine herausfordernde Sache“. Potenzielle Pächter müssten sich genau überlegen, ob sie sich das zutrauten. „Es ist traurig, dass es bislang keinen Interessenten gab, aber besser, als wenn sich die Falschen bewerben“, findet Dilg.

Bei der Gemeinde Irndorf hat man zu der Causa Wanderheim indes eine eigene Meinung. „Die gesamte Gemeinde ist stinksauer“, sagt Bürgermeister Jürgen Frank auf Nachfrage unserer Redaktion.

Dass das Wanderheim dermaßen lange leer steht, schade nicht nur dem Image der Gemeinde, sondern auch dem Tourismus. Schließlich sei es die einzige Gaststätte im Ort.

„Die Wandersaison ist vorbei und Irndorf hatte de facto keine.“ Das habe er auch Präsident Hans-Ulrich Rauchfuß in einem Telefonat deutlich gesagt.

Auch habe er immer wieder Hilfe bei der Suche nach einem neuen Pächter angeboten, nicht zuletzt, weil in der Vergangenheit auch Kaufinteressenten an ihn herangetreten seien. Aber daran habe der Hauptverein kein Interesse.

Irndorfer Ortsgruppe hat sich aufgelöst

Und das ist nicht der einzige Vorwurf von Frank in Richtung Schwäbischer Albverein. Auch die Irndorfer Ortsgruppe sei in puncto Wanderheim nie miteinbezogen worden.

„Der Hauptverein behandelt seine Ortsgruppen sowieso stiefmütterlich“, sagt Frank. In Irndorf hat sich die Ortsgruppe inzwischen aufgelöst.

Vorwurf: Wanderheim wird vernachlässigt

Und einen weiteren Vorwurf hat der Schultes: Das Wanderheim werde vernachlässigt und verwahrlose zunehmend. Ein Vorwurf, dem Ute Dilg widerspricht. „Es steht nicht einfach leer und rottet vor sich hin. Es ist ein Hausmeister vor Ort und auch unsere Mitarbeiter schauen regelmäßig vorbei.“

Im Juni 2019 bot sich noch ein anderes Bild: Blumenkästen mit Geranien und eine aufgestuhlte Terrasse lassen das Haus gastlich und einladend wirken. (Foto: Privat )

So würden keine Schäden durch den Leerstand entstehen. Schließlich sei es eine tolle Anlage, die der Albverein so schnell wie möglich wieder verpachten wolle. „Aber wir können uns keinen Pächter backen.“

Auf welchem Internetportal die Stelle inseriert ist, konnte Dilg allerdings nicht beantworten. Und auch die Brauerei Dinkelacker hat auf unsere Anfrage, wie sie die Suche nach einem Pächter angehen, nicht geantwortet.