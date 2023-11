Fürs Gesundheitswandern im Naturpark anmelden

Auf den Gesundheitswanderungen lernen Teilnehmende einfache Körper- und freie Atemübungen und eine gezielte Aufmerksamkeit. Die Bewegung in freier Natur verbunden mit den Körper- und Atemübungen fördert eine differenzierte Körperwahrnehmung, verbessert die Beweglichkeit und Spannkraft, kräftigt und entspannt gleichzeitig die Muskulatur. Die nächste Gesundheitswanderung ist am Sonntag, 10. Dezember, ab 10 Uhr geplant. Die Wanderung auf dem bis zu acht Kilometer langen Weg dauert etwa vier Stunden. Treffpunkt ist das Wanderheim in Irndorf. Anmeldungen und Informationen gibt es bei Naturparkführerin Simone Stoll, Telefon 0176/32673802 oder per Mail an [email protected]