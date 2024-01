Bürgermeister tritt mit 72 Jahren nochmal zur Wahl an

Heuer steht am 9. Juni die Kommunalwahl an, die in den Gemeinderäten die Weichen für die kommenden fünf Jahre stellen wird. Zeitgleich findet die Europawahl statt. Darüber hinaus gibt es im Kreis Tuttlingen vier planmäßige Bürgermeisterwahlen. Ein Überblick:

Empfohlene Artikel Nachbargemeinde Wähler geben neuem Mahlstetter Schultes Benedikt Buggle Rückenwind q Heuberg

Böttingen

Die erste Wahl in diesem Jahr steht in Böttingen an. Dort heißt der Amtsinhaber Benedikt Buggle, seit er sich im April 2016 mit 84,5 Prozent gegen seinen Mitbewerber Jürgen Schneider durchgesetzt hatte und Nachfolger von Gerhard Minder wurde.

Am 14. April sind die Bürger der Heuberggemeinde aufgerufen, einen neuen Schultes zu wählen. Ginge es nach Benedikt Buggle - der seit 2021 auch ehrenamtlicher Bürgermeister von Mahlstetten ist -, wäre der neue auch der alte. Sein Name wird auf jeden Fall auf dem Wahlzettel stehen.

Ob es weitere Kandidaten geben wird, wird sich zeigen. Die Bewerbungsfrist beginnt am 2. Februar und endet am 18. März. Würde eine Stichwahl notwendig, würde diese am 5. Mai anstehen.

Emmingen-Liptingen

Seit stolzen 32 Jahren ist Joachim Löffler Bürgermeister der Doppelgemeinde. Nun ist Schluss. Am 14. September ist sein letzter Arbeitstag und er verabschiedet sich in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Am 23. Juni wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gewählt. Eine Stichwahl wäre am 7. Juli. Ausgeschrieben wird die Stelle am 5. April im Staatsanzeiger; am 27. Mai endet die Bewerbungsfrist. Bislang hat eine Person Interesse bekundet, berichtet Hauptamtsleiter Patrick Allweiler auf Nachfrage.

Diese habe sich bei ihm telefonisch gemeldet und allgemeine Fragen zur Gemeinde gestellt, „da Interesse an einer Kandidatur als Bürgermeister besteht“. Allweiler, dessen Name im Rahmen der Wahl auch immer wieder gefallen ist, wird „definitiv nicht als Bürgermeister kandidieren“.

Fest steht schon die Besoldungsgruppe des künftigen Bürgermeisters. Sie wird bei A16 liegen. Denn die Gemeinde will sich attraktiv präsentieren.

Irndorf

Seit 2016 ist Jürgen Frank ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Aus Altersgründen hätte er eigentlich mit dieser Amtszeit aufhören müssen, wird er in diesem Jahr doch 72. Doch durch die Änderung im Kommunalwahlrecht, die 2023 in Kraft getreten ist, wäre es ihm nun doch möglich, weiterzumachen und bei der Wahl noch einmal anzutreten.

Ich selbst fühle mich geistig und körperlich fit für eine zweite Amtszeit. Jürgen Frank

Wie Frank auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, wird er ein weiteres Mal bei der Bürgermeisterwahl antreten. In einer Stellungnahme, die er im Gemeinderat vorlas, sagte er, dass ein ärztlicher Gesundheits-Check keine Einschränkungen ergeben habe, die ihm eine weitere Amstzeit unmöglich machten.

Empfohlene Artikel Eichfelsenhalle Jürgen Frank übernimmt Irndorf q Irndorf

„Mit Ausnahme der schon 2016 erklärten chronischen Darmerkrankung Morbus Crohn.“ Auch vonseiten der Familie gebe es keine Einwände. „Ich selbst fühle mich geistig und körperlich fit für eine zweite Amtszeit.“

Ausschlaggebend für eine nochmalige Kandidatur seien die „vorhandenen und zur Ausführung vorbereiteten Aufgaben“. Als Beispiele nannte er die Erschließung des Baugebietes „Birken“, die Sanierung des Ortskerns, Teilhabe an der Energieerzeugung mit Photovoltaik-Anlagen sowie die zukünftige Gestaltung der Kindergarten- und Schulentwicklung.

Wehingen

Einen spannenden Wahlkampf hatte es in Wehingen 2016 um die Nachfolge von Josef Bär gegeben. Denn auch Albin Ragg, damals wie heute Bürgermeister der Nachbargemeinde Deilingen, bewarb sich um den Posten. Ebenso drei weitere Kandidaten, einer davon von der Nein-Partei.

Empfohlene Artikel Rathauschef gesucht Termin für die Bürgermeisterwahl in Wehingen steht fest q Wehingen

Doch in der Stichwahl musste sich Ragg seinem Mitbewerber Gerhard Reichegger geschlagen geben. Dieser will nun bei der Wahl am 7. Juli erneut kandidieren und eine weitere Amtsperiode in Angriff nehmen. Herausforderer können vom 20. April bis 10. Juni eine Kandidatur einreichen, Eine Stichwahl wäre am 28. Juli.

Ausblick 2025

Empfohlene Artikel Deilingen 30 Jahre Bürgermeister Albin Ragg in Deilingen q Deilingen

Auch kommendes Jahr wird es wieder Wahlen geben. Unter anderem in Buchheim, wo Claudette Kölzow seit 2017 Bürgermeisterin ist. Ebenso in Frittlingen, wo Dominic Butz ebenfalls seit 2017 im Amt ist.

Vier Amtszeiten hat 2025 dann schon Albin Ragg als Deilinger Bürgermeister auf dem Buckel. Ob er für eine fünfte kandidiert, wird sich zeigen.