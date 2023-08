Es ist ein Donnerstagvormittag Anfang August. Eigentlich der schönste Tag in einer ansonsten verregneten Woche. Trotzdem ziehen immer wieder dunkle Wolken auf. Sie unterstreichen den Eindruck, dass man sich dem Ende der Welt nähert.

So mutet es zumindest dem Besucher ein bisschen an, der zum ersten Mal die Serpentinen von Beuron hoch hinauf fährt. Nur um oben festzustellen, noch einmal abbiegen zu müssen und immer weiter in eine nahezu unberührte Landschaft zu fahren.

Gut 700 Einwohner

Doch irgendwann erscheint das gelbe Ortsschild mit dem Schriftzug Irndorf, daneben ein Willkommensschild mit verschnörkelter Schrift. Doch eine Hauptstraße, die zentral durch den Ort mit seinen gut 700 Einwohnern führt, sucht man vergeblich. Wer zur Gemeindeverwaltung, Schule oder Bäckerei will, braucht entweder ein Navi oder muss den überall aufgehängten Schildern folgen. Nach Intuition fahren, das funktioniert hier nicht.

Wer durch Irndorf geht. kann sich an den Schildern orientieren. (Foto: Anja Schuster )

Während man so durch den Ort fährt, immer auf der Suche nach einem Anhaltspunkt, fällt allerdings eines auf: Von fast überall hat man einen Blick auf die freie Landschaft rund um Irndorf, das immerhin auf 820 Metern liegt. Kaum eine Stelle, von wo man seinen Blick nicht in die Ferne schweifen lassen kann.

Gemeinde ist anerkannter Luftkurort

Es ist diese Lage, die Irndorf auszeichnet. Kein Wunder, dass die Gemeinde anerkannter Luftkurort ist. Wer Ruhe und eine Möglichkeit sucht, mit der Natur in Einklang zu kommen, wird hier garantiert fündig.

Irndorf ist ein anerkannter Luftkurort. (Foto: Anja Schuster )

Viel los ist nicht an diesem Donnerstagmorgen. Eine Frau in lilafarbener Windjacke inspiziert ihren Garten. Unweit von ihr tüftelt ein Mann an seinem Auto. Ansonsten sind die Straßen leer. Die einzigen, auf die man in regelmäßigen Abständen trifft, sind Wanderer — alleine oder in kleinen Gruppen.

Wanderer trifft man viele

Vor allem, wenn man Richtung Eichfelsenhalle abbiegt und dann noch ein Stück weiter in Richtung Sportheim fährt. Von dort geht es zu Fuß weiter zum Rauhen Stein. Vorbei am Wanderheim, das derzeit allerdings geschlossen ist. Und so wuchert auch das Gras am gegenüberliegenden Spiel– und Grillplatz, der trotzdem Charme hat.

Überall wird auf die schöne Landschaft in und um Irndorf hingewiesen. (Foto: Anja Schuster )

Weiter führt ein kleiner Trampelpfad durch ein Stück Wald, und schon steht man auf dem Aussichtspunkt, oben auf dem Felsen mit grandiosem Blick auf die Donau und Burg Wildenstein.

Mit dem Zug nach Beuron, dann zu Fuß auf den Fels

Auf der Bank sitzt eine Wanderin, die gerade Rast macht. Sie ist einen Tag hier — zum Wandern. „Ich habe mir gedacht, irgendwas muss ich machen heute. Ist ja der einzige trockene Tag in dieser Woche.“ Und so hat sie sich im bayerischen Illertissen in den Zug gesetzt und ist nach Beuron gefahren. „Das war toll, ich habe vorher noch nie den Zug hierher genommen.“

Vom Felsen Rauher Stein hat man einen wunderbaren Blick über das Donautal und Burg Wildenstein. (Foto: Anja Schuster )

Von Beuron ging es über die Donauwelle - ein Premiumwanderweg - hinauf nach Irndorf. Auch den Wanderweg lobt die Frau. „Alles gekiest und trotz des vielen Regens in den vergangenen Tagen gar nicht matschig.“

Es ist sicherlich nicht das letzte Mal, dass sie nach Irndorf kommt. Und auch andere finden den Weg hierher, oftmals mit Wohnmobilen. Eines hat sogar ein spanisches Nummernschild.

Viele tolle Landschaftserlebnisse

Ein Wunder ist das freilich nicht. Außer dem Rauhen Stein gibt es viele weitere landschaftliche Pluspunkte, für die zahlreiche Wanderkarten überall im Ort werben.

Gemeinde Irndorf Zahlen und Fakten Die Gemeinde Irndorf zählt mit ihren gut 700 Einwohner zu den kleineren im Landkreis Tuttlingen. Sie liegt auf 820 Meter direkt über dem Donautal und unweit der Kreisgrenze zu Sigmaringen. Irndorf ist ein anerkannter Luftkurort. Übrigens: Bei Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Peter in den 1960er–Jahren fand man ein Dokument, aus dem sich ableiten ließ, dass Irndorf nicht ursprünglich „Irrendorf" hieß ,und so konnte in den 1970er–Jahren eine Umbenennung in Irndorf erfolgen.

Der Eichfelsen beispielsweise, der einen spektakulären Blick auf den „Grand Canyon Deutschlands“ bietet, wie es auf einer der Karten heißt. Oder der Ende der 1990er–Jahre entstandene Felsengarten, der Naturlehrpfad Geißenhölzle oder das Naturschutzgebiet Irndorfer Hardt.

Der Blick über Irndorf. (Foto: Anja Schuster )

Wer stattdessen nach Infrastruktur sucht, hat es deutlich schwerer. Auf der Suche stößt man immer wieder auf Straßen, bei denen der Gedanke aufkommt: Achtung Sackgasse.

Doch irgendwie geht es immer weiter. Kurvig, oft bergauf — irgendwie interessant. Ob das der Postbote, der zur Mittagszeit seine Runde durch den Ort macht, auch so sieht, ist indes fraglich.

Nur wenig Infrastruktur

Die Straßen, die scheinbar keinem System folgen, sind gesäumt von Einfamilienhäusern. Oft einstöckig, zumeist bodenständig. Nichts Schickes oder Überkandideltes. Einfach echt. Mit netten, gepflegten Gärten. Charmante Lebensrealität, durch die man hier fährt. Sehr sympathisch, auch wenn weiterhin außer einer älteren Frau, die gerade einmal um ihr Haus läuft, nichts zu sehen ist.

Die Bäckerei Hermle hat in der Ferienzeit nur bis 12 Uhr geöffnet. (Foto: Anja Schuster )

Nur bei der Bäckerei Hermle stößt man auf Menschen. Eigentlich hat die Bäckerei seit 12 Uhr geschlossen. Doch auch um 12.15 Uhr ist die Türe noch offen.

Irndorf Zahlen und Fakten Erstmals urkundlich erwähnt wird der Ort 1094 in einer Schenkungsurkunde für das Kloster Allerheiligen von Egilwart von Urendorf. Doch Bodenfunde lassen auf eine deutliche längere Siedlung an dieser Stelle schließen. War die Landwirtschaft viele Jahrhunderte lang ein entscheidender Faktor, finden inzwischen viele Einwohner als Auspendler ihren Arbeitsplatz in den Industriebetrieben der Umgebung. Ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde ist aktuell Jürgen Frank, der mit dem Ende seiner Amtszeit 2024 aus Altersgründen ausscheiden wird. Seit dem 1. Januar 1972 ist Irndorf zusammen mit den Kommunen Bärenthal, Buchheim, Fridingen, Kolbingen, Mühlheim und Renquishausen im Gemeindeverwaltungsverband Donau–Heuberg organisiert.

Ein Mann tritt ein, schaut auf die Regale, in denen noch ein paar wenige Brotlaibe liegen, und auf die leeren Brötchenregale. „Ich hab noch was“, sagt die Verkäuferin, die von hinten kommt. Er lächelt, ordert, bezahlt. In bar. Mit EC–Karte funktioniert es hier nicht.

Turm von St. Peter ist 46 Meter hoch

Wer kein Bargeld hat, bekommt das in Irndorf auch nicht. Zwar gibt es im Ort eine Geschäftsstelle der Raiffeisenbank, die an drei Tagen für ein paar Stunden geöffnet hat und sonst Termine nach Vereinbarung anbietet. Einen Geldautomaten gibt es aber laut Internetauftritt dort nicht. Die Kreissparkasse Tuttlingen hat ihre Filiale bereits Ende 2017 geschlossen.

Den 46 Meter hohen Turm der Kirche St. Peter sieht man schon von Weitem. (Foto: Anja Schuster )

Geschlossen hat auch die Metzgerei Steidle an der Johannesstraße. Nur der Schriftzug an den Fenstern zeigt, dass hier mal ein Laden war. Im Innern ist alles dunkel.

Zahnarzt kommt ein Mal pro Woche

Auch die Wolken am Himmel haben sich inzwischen weiter verdunkelt, es sieht nach Regen aus. Ein Abstecher in die katholische Kirche St. Peter bietet sich an. Der 46 Meter hohe Turm ist weithin sichtbar und zeichnet sich vor dem Grau des Himmels pompös ab. Im Inneren ist es dagegen schlicht — und wieder menschenleer.

Ebenso leer ist die Schule gegenüber. Ein Umstand, der den bereits begonnenen Ferien geschuldet ist. Nur einmal pro Woche ist auch dann was los in dem Gebäude. Dann nämlich, wenn die Tuttlinger Zahnarztarztpraxis von Eberhard Doms dort ihren Sprechtag hat.

Das alte Rathaus in Irndorf. (Foto: Anja Schuster )

Das scheint an diesem Donnerstag allerdings nicht der Fall zu sein. Es ist früher Nachmittag. Zeit, Irndorf den Rücken zu kehren. Der schönen Natur, der Stille — während am Himmel wieder die Wolken aufziehen.