Inline Speedskater des SAV Neuhausen ganz oben

Am Ende waren es 13.419 Punkte in der Gesamtwertung aller Rennen für den SAV Neuhausen: 8 Etappen, 366 Einzelstarts, davon 81 Siege, 69 zweite und 48 dritte Plätze in den Einzelrennen- und damit steht der SAV als Sieger der Vereinswertung des Inline-Löwen-Cups 2023 fest, zum aller ersten Mal! Bereits nach dem vorletzten Rennen auf der Bahn in Großbettlingen waren die Neuhauser Speedskater in der Vereinswertung weit in Front, aber in den Einzelwertungen der Sportler ging es in der Arena Geisingen noch um die letzten wichtigen Punkte.

Thea Hepfer bestritt ihre erste Saison in der jüngsten Altersklasse Schüler D und entschied sie in der Gesamtwertung direkt für sich. Mia Rog und Ida Huber (beide Schüler C) mussten sich beim Finale nur der starken Freiburgerin Livia Hörnig geschlagen geben. In der Einsteigerwertung glänzten Alicia Olier und Leonie Stehle, beide werden im kommenden Jahr in der Hauptklasse laufen. Emma Schröder feierte beim Finale den Tagessieg und Sieg in der Gesamtwertung, im kommenden Jahr wird sie bei den Schülerinnen A starten und trifft dann vor allem auf die starke Konkurrenz aus Hessen. Bei den Schülern B konnte Jakob Storz seinen ersten Tagessieg verbuchen, Max Schlegel belegte mit Rang 3 einen weiteren Treppchenplatz. Maximilian Storz musste sich beim Finale nach spannenden Rennen in der Tageswertung mit dem 2. Rang zufriedengeben, er konnte sich damit aber den Sieg in der Gesamtwertung sichern. Junes Choucair (Kadetten) stürzte im Sprintrennen und konnte den Wettkampf leider nicht fortsetzten, trotzdem belegte er den 1. Rang der Gesamtwertung. Jonathan Häcker, verletzungsbedingt beim Finale nicht am Start, sicherte sich den 2. Rang. Melina Brendle wurde bei den Kadetten Einsteiger 2. im Finale und sicherte sich damit den Sieg in der Gesamtwertung. Bei der Jugend startete Luca Storz gegen den amtierenden Europameister Maurice Marosi und den Nationalkaderathleten Manuel Eppinger. Er landete am Ende auf dem 3. Rang der Tageswertung, sicherte sich aber den 1. Rang in der Gesamtwertung.

Bei der Siegerehrung erhielten die Neuhauser Speedskater erstmals seit Bestehen der Inline-Speedskating-Abteilung beim SAV Neuhausen den Vereinspokal von der letztjährigen Siegermannschaft aus Großbettlingen überreicht. Der riesige Wanderpokal wird nun bis zum Finale 2024 in Neuhausen bleiben.