Infoabend JG 1947 mit BM Hugger und Stadtbaumeister Schmid

Im brechend vollen Nebenzimmer des Gasthauses Ochsen erhielten die Jahrgänger des Jahrganges 1947 Erläuterungen und vielsagende Einblicke über die beabsichtigten Vorhaben zur Stadtentwicklung in ihrer Heimatstadt. Wer könnte diese Vorhaben besser erläutern als die verantwortlichen Planer Bürgermeister Hugger und Stadtbaumeister Schmid.

In deren kompetenten und überaus empathischen Art unterteilten sie ihren Vortrag in die Bereiche Bauvorhaben Friesen beim Sauterareal, Schulentwicklung, Verkehr, Radwegekonzept, Klima, Natur und Energie. Schon der erste Problembereich um die Zukunft des Sauterturms und die Bauvorhaben im rückwärtigen Raum hätte ein abendfüllendes Programm ergeben.

Da in letzter Zeit weitere Übernachtungsangebote in Spaichingen ermöglicht wurden, steht auch der Umbau des Sautergebäudes in ein Hotel in Frage, wobei der Bebauungsplan durchaus einen Neubau mit entsprechendem Abstand zur Nachbarbebauung zulassen würde.

Die Primverdohlung ist inzwischen fertiggestellt, so das die Hochwassergefahr für Spaichingen deutlich verringert werden konnte. Die Kostenbeteiligung an Sanierungsmaßnahmen von Schulen umliegender Gemeinden über den Besuch Spaichinger Schüler ist noch zu klären. Man ist in jedem Fall in koordinierenden Gesprächen mit den Beteiligten.

Die Verkehrssituation hat sich mit der Fertigstellung des Ochsenkreisels weiter verbessert, die geplante Umgehungsstraße mit mehreren Varianten lässt auf sich warten, wobei am Schluss eventuell auch ein Bürgerentscheid über ja oder nein möglich sein könnte. Das Radwegekonzept wurde mit einem Riesenaufwand, auch mit Einbeziehung der Schulkinder und deren Eltern in Auftrag gegeben und wird sicher eine möglichst gefahrlose Erarbeitung erbringen.

Im Bereich Klima, Natur und Energie hat Spaichingen schon jetzt einen guten Weg eingeschlagen und wird sich weiter um eine nachhaltige Quartiersentwicklung über Quartiersbetreuer in neuen Wohgebieten kümmern. Leider hat sich mit Fertigstellug des Hotels Q die beabsichtigte Planung mit einem Biergarten nicht erfüllen können, jedoch wird derzeit schon für den hinteren Bereich an einem stadtnahen Spielebereich gearbeitet.

Die Herren Hugger und Schmid informierten in einer verbindlich kompetenten und stets entgegenkommenden Weise mehr als zwei Stunden über die genannten Inhalte und begeisterten in ihren Ausführungen die dankbaren Besucher.