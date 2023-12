In Ulm, um Ulm und um Ulm herum

Auf der Fahrt hielt Pastoralreferent Alexander Krause in beiden Bussen einen Vortrag zu den weihnachtlichen Geheimnissen, die in der Papstbasilika „Santa Maria Maggiore“ in Rom zu entdecken sind.

Auf einem Rasthof wurde ein kleines Frühstück eingenommen und es ging weiter nach Ulm, wo eine Stadtführung auf die Teilnehmer wartete. Im Fokus stand dabei das Ulmer Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Im Anschluss wurde der Weihnachtsmarkt besucht.

Hier waren zahlreiche kulinarische Leckereien und Geschenkideen für das Weihnachtsfest zu finden. Ein gemeinsames Abendessen in Obermarchtal bildete den Schlusspunkt dieses besonderen Tages.

Die beiden Organisatoren Michael Pfeiffer und Alexander Krause freuen sich jetzt schon auf weitere spirituelle Ausfahrten.