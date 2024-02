In Aldingen kicken die Konfis

Ein mega cooles Event war wieder der BezirksKonfiCup. Hochspannung und viele Emotionen bei Respekt und Fairness. Ein Turnier, dass nicht nur die Fußballherzen des Bezirks höher schlagen ließ. Und das aufgrund spannender Spiele der Konifs im Evangelischen Kirchenbezirk Tuttlingen. Dieses Jahr waren zwar nur vier Teams am Start. Doch der Stimmung hat dies keineswegs einen Abbruch getan. In torreichen Gruppenspielen und fairen Begegnungen konnten am Ende die Hausener Konfis als strahlende und verdiente Sieger den BezirksKonfiCup-Pokal entgegennehmen. Im Landesfinale Anfang April vertritt das Hausener-Team den Bezirk und kann bei erfolgreicher Teilnahme ins Bundesfinale nach Köln einziehen. Pfarrer Simon Ziegerer aus Schwenningen, der auch Bezirkskonfipfarrer ist, begrüßte die Konfis aus Neuhausen, Mühlheim, Tuttlingen, Hausen und Schwenningen. Der KonfiCup ist ein Sportevent für Konfirmanden, das in der Evangelischen Kirche deutschlandweit ausgetragen wird. Das Evangelische Landesjugendwerk und Kirche und Sport sind die Organisatoren landesweit und das Evangelische Bezirksjugendwerk Tuttlingen Veranstalter des Turniers im Kirchenbezirk. Im Spielmodus „Jeder gegen jeden“ und die Spieldauer von zwölf Minuten waren die Konfis gut gefordert. Gut, dass es auch Pausen gab. Eine besondere Snackbar sorgte für zwischendurch mit lecker belegten Fußballwecken, frischen Schneckennudeln, Äpfeln und auch Süßies für die nötige Stärkung. Eine kurze Andacht von Jakob Kohler aus Schura, der gleichzeitig als Schiri fungierte und ehrenamtlich im Gremium „BAK“ des Bezirksjugendwerks Tuttlingen tätig ist, sorgte auch für die geistige und moralische Stärkung und ermutigte die Konfis, Gott weiter zu vertrauen, der sie nicht alleine lässt. Bezirksjugendreferentin Ingrid Klingler dankte der Turnierleitung Uwe Schmittutz aus Aldingen, dem Schiri Jakob Kohler, dem Ehepaar Gamm aus der Ecksteingemeinde für die geniale Verpflegung, Michael Korb aus Aldingen für die Fotos und den weiteren Helfern. Am Schluss sprach Pfarrer Matthias Figel aus Hausen, der auch Bezirksjugendpfarrer ist, allen den Segen zu. Mathias Katz, Bezirksjugendreferent und Projektreferent „mobil4you“ lud die Konifs für Freizeiten im Sommer und den OpenHouse Jugendgottesdienst ein. Bilder mit vielen Eindrücken findet man auf der Homepage des Bezirksjugendwerkes Tuttlingen: www.ejw-bezirktut.de

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.