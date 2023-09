Wenn an diesem Sonntag die Kirchenglocken läuten, dann danken die Gläubigen für die Gaben, die ihnen die Natur schenkt. Für das Erntedankfest wird der Altar traditionell mit Obst, Gemüse, Getreide und Blumen geschmückt. In Immendingen gibt es zudem ein großes Erntedankbrot. Und in Renquishausen legen Ehrenamtliche in vielen Stunden eine Blumenteppich ‐ jedes Jahr mit einem anderen Motiv.

„Das Erntedankfest hat eine sehr lange Tradition“, sagt Axel Maier, Pfarrer in Immendingen. Schon im Alten Testament wurde erwähnt, wie die Ägypter Gott für die Gaben dankten. Und diese Tradition hat sich bis in die heutige Zeit gehalten. Immer am ersten Sonntag im Oktober ‐ in der evangelischen Kirche immer am Sonntag nach dem Michaelistag am 29. September ‐ steht der Gottesdienst im Zeichen der Ernährung.

Die Zeit des Dankens

„Der Herbst ist die Zeit der Ernte und wir danken für die Dinge, die die Natur uns schenkt“, sagt Maier. Als Import- und Exportland sei es für die Menschen zwar selbstverständlich, das ganze Jahr über alles zu haben, doch hätten beispielsweise Engpässe während der Corona-Zeit gezeigt, dass es eben nicht selbstverständlich sei. Deswegen und auch mit Blick auf den Klimawandel kommt dem Wettersegen eine große Bedeutung zu. Dieser werde nach jedem Gottesdienst zwischen dem 25. April und dem 14. September gesprochen, erzählt Maier. „Denn das ist die Zeit des Wachstums und wir erbitten den Segen für gutes Wetter, ohne Unwetter, Dürre, Hochwasser und Schädlinge.“

Erntebrot erfreut die Kinder

Ein wichtiger Bestandteil des geschmückten Altars in Immendingen ist seit vielen Jahren ein großes Erntedankbrot. Hergestellt und gespendet wird es von Birgit Bausch, die seit 2014 das Ippinger Backstüble betreibt. Gebacken und geliefert wird das Brot, das eigentlich aus mehr als 75 kleinen Wecken besteht, immer frisch am Sonntagmorgen. Wie lange sie das schon macht, das kann Bausch gar nicht mehr sagen. Aber sie erinnert sich an den Anruf von Pfarrer Maier, mit dem alles begann. „Er hat mich angerufen und gefragt, ob ich weiß, was ein Motivbrot ist und war ganz überrascht, als ich gesagt habe, ja“, erzählt sie und lacht. Welches Motiv das Brot schmückt, das entscheidet Bausch immer recht kurzfristig. Und weil sie die Vorlieben ihrer Immendinger kennt, wird es heuer wahrscheinlich ein Kreuz sein.

Motiv zeigt die Auferstehung

In Renquishausen hat man sich dieses Jahr für das Motiv der Auferstehung entschieden. Seit mehr als 30 Jahren verbringen Ehrenamtliche die Tage vor Erntedank damit, einen kunstvollen und aufwändigen Teppich aus Blumen, Samen und Kräutern zu legen. Die Vorarbeiten beginnen aber schon lange vorher, denn das Material, das in hunderten von Stunden zu einem kunstvollen Bild drapiert wird, muss schließlich gesammelt und getrocknet, die Vorlage gefertigt werden.

Dieses Jahr zeigt der Teppich, wie Jesus nach seinem Tod aus der steinernen Grabkammer schreitet. Das große Thema des Erntedank sei heuer die Zeit, berichtet Resli Volk. Für die Auferstehung habe man sich entschieden, weil es in der dazu passenden Bibelstell heißt: „Ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage.“ Das bedeute, das Jesus immer da sei, „jede Sekunde, jede Minute“, das habe das Team mit der Uhr assoziiert und sich so entschieden, das große Thema Zeit in diesem Detailbild darzustellen, berichtet Volk von der Intention der Gruppe.

Zu sehen ist der Teppich dann bis Sonntag, 29. Oktober. Wer an einem der kommenden vier Sonntage vorbeischaut, kann dann auch gleich noch einen Abstecher ins Bürgerhaus machen, wo von 14 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten wird.