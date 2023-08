Wo einst die Waldarbeiter unterwegs waren

Die Wanderwege in Immendingen führen durch herrliche Landschaften im Naturpark Obere Donau und im Donaubergland. In den vergangenen Jahren wurde das Wegenetz optimiert und erweitert. Auch der Schwarzwaldverein hat Strecken ausgewiesen. Insgesamt 14 Touren mit einer Länge von zusammengerechnet 150 Kilometer sind im Angebot.

Vielfach in Vergessenheit geraten sind die sogenannten Wankelpfade. Das sind vom Tal schräg nach oben führende Fußwege. Diese ließ der Leiter des damaligen Forstamtes Geisingen, das auch für Immendingen zuständig war, Rudolf Wankel in den Jahren um 1905 bis 1908 anlegen. Die Fußwege dienten nicht dem Zweck der heutigen Wanderwege, sondern wurden für die Bewirtschaftung der Wälder geschaffen.

Früher konnten die Waldarbeiter nicht wie heute mit dem Auto oder dem Traktor an die jeweilige Einsatzstelle gelangen. Vielmehr mussten die Strecken zu Fuß zurückgelegt und zudem das Werkzeug noch mühsam mitgeschleppt werden. Damit die Waldarbeiter nicht auf direktem Weg den steilen Aufstieg auf sich nehmen mussten, waren die langsam ansteigenden Wege eine willkommene Erleichterung. Wie der langjährige Leiter des Immendinger Forstamtes, Gerd Sattler, in seiner Schrift „ Der Immendinger Gemeindewald“ informiert, hatten die Wankelwege im Gemeindewald eine Länge von insgesamt 3,8 Kilometer. Sie befanden sich unter anderem am Mettenberg und an der Hagnenhalde. Heute sind die Wege Teil des Wandernetzes. Sie werden bei Bedarf freigeschnitten und gepflegt, wie beispielsweise der Aufstieg zum Mettenberg. Ansonsten sind die Wankelpfade inzwischen teilweise zugewachsen.