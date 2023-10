Seit Jahrzehnten kämpft Immendingen für eine Ortsumfahrung. Zwar ist das Projekt im vordringlichen Bedarf des Bundeswegeplans. Doch es fehlt ein wichtiger Vermerk ‐ seit fünf Jahren. Vor allem mit Blick auf die maroden Brücken der L225 im Osten, mahnt die Gemeinde immer wieder, dass es für den Ort eine Katastrophe wäre, müssten diese gesperrt werden.

Ost-Teil stockt seit Ende 2018

Mehr als 10.000 Lastwagen und Autos fahren jeden Tag durch Immendingen und dessen Ortsteil Zimmern. Dieser Verkehr soll raus aus dem Ort. Stattdessen soll eine Umgehung her. Im Osten soll diese am Talmannsberg beginnen, im Westen bei Hintschingen wieder auf die B311 münden.

Dass wir im vordringlichen Bedarf drin sind, gibt uns Hoffnung. Bürgermeister Manuel Stärk

Dafür ist der Bau einer Trasse geplant. „Dass wir im vordringlichen Bedarf drin sind, gibt uns Hoffnung“, sagt Bürgermeister Manuel Stärk. Denn dort seien die Pläne in den vergangenen Jahrzehnten zwischenzeitlich sogar herausgestrichen gewesen.

Für den Ost-Teil der Umgehung war bereits ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht worden, um das Baurecht für die Brückenneubauten zu schaffen. „In der Hoffnung, schneller voranzukommen und schneller ans Ziel zu kommen“, erklärt Stärk. Immendingen hätte dafür auch die Hälfte der Kosten getragen. Das war im Jahr 2018.

Unterstützung von Landrat, Landes- und Bundestagsabgeordneten

Doch am Tag der angedachten Gemeinderatssitzung im Dezember 2018 wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass sie keinen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan treffen darf, weil der „Gesehen-Vermerk“ fehlte, berichtet Stärk weiter. Seither wartet die Gemeinde und mahnt bei den Behörden immer wieder an, dass die Zeit drängt.

Wir lassen keine Möglichkeit aus, auf diesen Missstand hinzuweisen. Bürgermeister Manuel Stärk

Unterstützung bekomme er dabei auch von Landrat Stefan Bär sowie den Bundes- und Landtagsabgeordneten des Kreises. Und auch Mercedes-Benz, dessen Prüf- und Technologiezentrum auf dem Talmannsberg liegt, versucht, das Projekt voranzubringen.

Gedanke, dass Brücken gesperrt werden müssen, „eine Katastrophe“

Denn es ist auch im Interesse das Autobauers, dass die Umgehung kommt ‐ und zwar möglichst schnell. Denn: Die drei Brücken der L225 sind in einem desolaten Zustand. Der Gedanke, dass die Bauwerke gesperrt werden könnten, sei „eine Katastrophe“, sagt Stärk auf Nachfrage unserer Redaktion.

Das sind die Varianten der Ortsumfahrung. (Foto: SZ )

„Das ist ein Umstand, den wir schon oft in Richtung Behörden angemahnt haben“, sagt Stärk. Denn: Sowohl das Mercedes-Benz Prüf- und Technologiezentrum samt dem gesamten Gewerbestandort auf dem Talmannsberg wären dann abgehängt. Die Folge: „Wirtschaftlich wäre das ein riesiger Schaden.“

Mauenheim und Hattingen wären vom Kernort abgeschnitten

Auch die Ortsteile Mauenheim und Hattingen wären komplett vom Kernort Immendingen und seinen Einrichtungen abgeschnitten, weite Umwege die Folge. Dadurch hätten auch die Geschäfte im Ort einen wirtschaftlichen Schaden zu befürchten, weil die Einwohner der Ortsteile dann vermutlich anderenorts einkaufen gehen würden, so Stärk.

Schülerbeförderung wäre nicht mehr möglich

Weitreichende Folgen hätte eine Sperrung auch für Schüler. Das habe sich gezeigt, als im Jahr 2021 die Kreisverkehre auf dem Talmannsberg gebaut worden sind. „Die Schülerbeförderung könnte mit den langen Umleitungsstrecken nicht abgedeckt werden, bereits bei den beiden Kreisverkehren mussten Handstände gemacht werden, dass das funktioniert“, berichtet Immendingens Bürgermeister.

Das Regierungspräsidium habe sich Stärk gegenüber zwar dahingehend geäußert, dass eine Sperrung aktuell nicht zu befürchten sei, „aber das hilft uns reichlich wenig“, sagt er.

Aktenfüllendes Thema ist für Bürgermeister zermürbend und frustrierend

Die Ortsumgehung sei ein aktenfüllendes Thema. Es gäbe kaum ein Gespräch, bei dem die Umgehung nicht aufkomme. „Das ist ein Ping-Pong-Spiel zwischen Bund und Land“, sagt er zum derzeitigen Stand. Denn diese beiden Ebenen schieben sich die Zuständigkeiten laut Stärk hin und her. „Das ist zermürbend und frustrierend“, sagt er. „Doch wir lassen nicht nach mit unseren Forderungen.“

Der noch ausstehende Gesehen-Vermerk würde ein Einsteigen in das Bebauungsplan-Verfahren für den östlichen Teil ermöglichen. Bis wann mit dem Vermerk ‐ auf den Seit Ende 2018 gewartet wird ‐ zu rechnen ist, kann Stärk nicht sagen. „Es wird immer suggeriert, als würde er unmittelbar bevor stehen“, sagt er.

Scoping ist abgeschlossen

„Beim Westteil der Ortsumfahrung ist das sogenannte Scoping (Festlegung des Untersuchungsrahmens für die Umweltverträglichkeitsprüfung) abgeschlossen, ebenso die Kartierungen der Fauna. Aktuell wird am Variantenvergleich gearbeitet. In diesem Zuge wurde die Umweltverträglichkeitsstudie gerade begonnen“, teilt Matthias Henrich, Pressesprecher des zuständigen Regierungspräsidiums in Freiburg, auf Nachfrage mit.

Innerortsentwicklung erst möglich, wenn Umfahrung gebaut ist

Erst wenn die Ortsumgehung gebaut ist, kann die Innerortsentwicklung im Bereich der Schwarzwaldstraße vorangetrieben werden. „Das Potenzial kann sich nicht entfalten, so lange die Straße da ist“, erklärt Stärk. Zwar versuche die Gemeinde, die Hauptstraße so ansehnlich wie möglich zu machen, wie jüngst mit der Gestaltung des Kreisverkehrs, aber städtebaulich liege der Fokus derzeit nicht darauf.

Abschließend sagt Stärk, dass die Gemeinde in Sachen Ortsumfahrung so weit sei wie noch nie. „Leider sind wir aber abhängig von Entscheidungen, die woanders getroffen werden.“