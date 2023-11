Warten auf Infopoint hat ein Ende

Touristen und Einheimische können sich ab dem kommenden Sommer an drei statt der ursprünglich geplanten fünf Infopoints über das weithin bekannte Naturphänomen Donauversickerung informieren. Die Anlagen mit luftiger Überdachung, Sitzgelegenheiten und Informationstafeln entstehen in Immendingen, Möhringen und Fridingen. Immendingens Infopoint wird an der Schnittstelle zwischen den beiden Donauuferparks im Unteren Ösch erstellt und erfordert einschließlich Nebenkosten einen Aufwand von 151.000 Euro. Das Projekt wird aus dem Tourismus-Infrastrukturprogramm des Landes zu 50 Prozent bezuschusst.

„In die lange schwelende Maßnahme kommt nun endlich wieder Entwicklung hinein, nachdem es zuvor mehr als schleppend weiterging“, erklärte Bürgermeister Manuel Stärk bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bereits über mehrere Jahre hinweg hatte die Gemeinde Immendingen die für das Tourismusprojekt notwendigen Mittel von Haushaltsplan zu Haushaltsplan geschoben. „Wir haben es für 2024 wieder eingeplant“, so der Bürgermeister.

Planer Tim Kaysers von der Planstatt Senner ging bei der Sitzung zunächst auf das ursprüngliche Konzept ein, das eigentlich an fünf maßgeblichen Stellen im Gebiet der Donauversickerung verwirklicht werden sollte. Vorgesehen waren zunächst Infopoints in Immendingen, Möhringen, Tuttlingen, Fridingen und Aach, wo das versickerte und unterirdisch weitergeflossene Donauwasser in der Aachquelle wieder zu Tage tritt. Tuttlingen will nun nur noch die Anlage in Möhringen realisieren und Aach zieht sich vorerst aus finanziellen Gründen zurück.

Vorgesehen ist in Immendingen nun ein runder Informationspavillon, der mit vorgebauter Überdachung etwa zehn Meter lang wird. Die Wände des Pavillons sind aus Metall, die Sitzbank ebenfalls, wobei eine Holzauflage vorgesehen ist. Die Infotafeln sind bruchsicher verglast. Alles in allem will man damit dem gerade auch in den Donauuferparks immer wieder um sich greifenden Vandalismus entgegenwirken. Ein Grund auch, warum letztlich auf eine Digitalisierung der Anlage und die nötige Stromversorgung verzichtet wird.

Der Standort befindet sich im Unteren Ösch an der Ausfahrt der überdachten Holzbrücke über die Donau, also direkt zwischen den beiden Donauuferparks und am Donau-Radwanderweg. Im Moment gibt es dort bereits eine kleine Grünanlage mit Feldkreuz und Sitzbank. Das Kreuz soll einen neuen Standort näher an der dortigen Straße erhalten. Der Infopoint wird noch durch Fahrradstellplätze ergänzt. Vorgesehen sind auch drei Autostellplätze entlang der Straße. Die Anlage wird entsprechend mit Büschen und Rasen begrünt.

Wie Tim Kaysers weiter erläuterte, sei nach der Entscheidung in den politischen Gremien noch im November die Einreichung der Genehmigungsplanung vorgesehen. Die Projektkoordination liegt bei der Donaubergland Tourismus Gesellschaft. Bis Ende des Jahres will man die Ausführungsplanung fertigstellen. Nach der Ausschreibung ist für März die Vergabe und von April bis Mai die Umsetzung der Projekte geplant.

Bürgermeister Manuel Stärk hob hervor, dass gerade für Immendingen das gemeinsame Vorgehen bei der Aufwertung der Donauversickerung und die gemeinsame Vermarktung des Naturphänomens sehr wichtig sei. „Wir haben hier in der Gemeinde schließlich die Hauptversinkungsstellen.“ Stärk bedauerte das Aussteigen der Stadt Aach aus dem für die ganze Region fundiert vorbereiteten Tourismuskonzept. Er hielt den Verzicht auf zu viel Technik bei den Infopoints für richtig: „Besser kein Licht und Wlan“, meinte er. Leider sei zu befürchten, „dass dann zu viel Schaden angerichtet wird.“

Nach dem Fortschritt mit den Infopoints sollen die gemeinsamen Marketingaktivitäten rund um die Donauversickerung ausgeweitet und vertieft werden. In der nächsten Phase geht es unter anderem um verbindende Wander- und Radwege, die regionale Besucherlenkung, die verstärkte Einbindung der Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe. Ursprünglich hat die Stuttgarter Tourismusagentur Kohl & Partner mit den Kommunen und ausgewiesenen Experten verschiedener Fachgebiete aus der Region das Konzept erarbeitet, welches das touristische Potential der Donauversickerung erschließen soll.