Immendingen

Waldbauprojekte kommen voran

Immendingen / Lesedauer: 2 min

Mit neuen Methoden und zusätzlichen Baumarten arbeitet der Immendinger Forstbetriebsleiter Martin Schrenk beim Waldumbau. (Foto: Jutta Freudig )

Der Immendinger Gemeindewald wird in verschiedenen Forstgebieten seit einigen Jahren erfolgreich so umgebaut, dass die Bäume künftig den Klimawandel besser verkraften können. Dabei setzt der Forstbetriebsleiter der Gemeinde Immendingen, Martin Schrenk, zum einen auf eine größere Vielfalt am Baumarten.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 09:46 Von: sz