Seit fast 20 Jahren ist Birgit Fuhrmann auf einen Rollstuhl angewiesen. Den rund einen Kilometer langen Weg von ihrer Wohnung bis zum Bahnhof Immendingen schafft sie eigentlich ohne größere Probleme. Ihre Mobilität hört aber ausgerechnet dort auf: an der Bahnsteigkante oder an der Bushaltestelle. „Mir wird meine Selbstständigkeit genommen“, sagt die 59–Jährige.

Um zu zeigen, wie schlecht der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auf Menschen mit Einschränkungen eingestellt ist, fährt Birgit Fuhrmann mit uns die Strecke von Immendingen nach Tuttlingen. Mit dabei: Ihr Sohn Björn. Denn ohne Hilfe wäre die dreifache Oma schnell aufgeschmissen. „Da liegt noch sehr viel im Argen“, fasst sie die Situation zusammen.

Nur Treppen zwischen den Gleisen und Busse, in die man nicht einsteigen darf

Deutlich wird das schon am Bahnhof in Immendingen. Entlang des historischen Gebäudes rollt sie den Bahnsteig entlang. „Ich hoffe, dass der Zug auf diesem Gleis abfährt“, sagt sie. Dann käme sie über eine Rampe in den Zug. Fährt der Zug auf einem anderen Gleis, dann müsste sie warten oder umkehren.

Das Gleis wechseln, ist in ihrer Situation unmöglich. Die anderen Bahnsteige sind nur über steile Treppen verbunden. Die schmale Rinne an der Seite dürfte schon für Radfahrer kaum eine Hilfe sein, bei großer Eile den nächsten Zug noch zu erreichen.

Kuriose Situation: Der einzige Bussteig, der für Birgit Fuhrmann erreichbar wäre, ist die Halteposition. Dort darf sie aber nicht einsteigen. (Foto: Matthias Jansen )

Ein Stück weiter halten Busse. Kurios: Einzig in den Bus, der ganz links auf dem Platz hält, könnte sie alleine einsteigen. Darf sie aber nicht. Ist nämlich die Warteposition und kein offizieller Bahnsteig. Und die anderen Bussteige sind zu hoch, als dass sie diese mit ihrem Rollstuhl befahren könnte. „Und wer nicht auf einem Bussteig steht, der wird auch nicht mitgenommen.“

Für Niko Reith, Landtagsabgeordneter der FDP, ist diese Situation sehr ärgerlich. Eigentlich sagt er, gebe es beim Land ein Förderprogramm, das den Kommunen den Umbau dieser Haltepunkte erleichtern soll. „Der Fördertopf ist aber zu klein bemessen“, meint er. Und zu schnell aufgebraucht. „Das Land muss den Kommunen mehr Geld zur Verfügung stellen.“

Immendingen verspricht für Busbahnhof Verbesserungen

Die Neugestaltung des Bahnhofsquartiers, sagt Manuel Stärk, Bürgermeister von Immendingen, stehe auf der Agenda der Gemeinde. Das Vorhaben ziehe sich aber wegen des Denkmalschutzes und der Belange der Bahn länger hin, „als es uns als Gemeinde lieb ist“, erklärt er. „Wir hoffen aber, Tempo in die Entwicklung zu bekommen.“

Da die Umsetzung nur in Verbindung mit der Schieneninfrastruktur am Bahnhof sinnvoll erscheint, will die Gemeinde, die für den Busbahnhof verantwortlich ist, „dort mit einfachen technischen Lösungen Verbesserungen erreichen“, sagt Stärk, der dazu auch schon mit Birgit Fuhrmann telefoniert hat.

Bleibt das Bein dran, dann können Sie Ihr Testament machen. Nehmen wir das Bein ab, haben Sie eine 50:50–Chance. Birgit Fuhrmann

Veränderungen an den Bahnsteigen, die in Eigentum und Hoheit der Deutschen Bahn sind, könne die Gemeinde Immendingen nicht herbeiführen.

„Als finanzschwache Gemeinde benötigen wir unsere geringen Mittel zur Bewältigung unserer zwingenden Pflichtaufgaben und können uns die Summen, die ein Umbau der Bahnsteige erfordert, schlichtweg finanziell nicht leisten“, sagt Stärk. Man werde in den Forderungen gegenüber der DB nicht nachlassen.

„Es müsste eigentlich im Interesse der DB sein, den Bahnhof Immendingen mit seiner Knotenfunktion entsprechend auszubauen. Die aktuell fehlende Barrierefreiheit der Bahnsteige ist für Menschen mit Behinderung und Reisende mit Gepäck oder Fahrrädern eine Zumutung.“

Die Kanten am Busbahnhof in Immendingen sind zu hoch. Die Gemeinde will sich zügig für technische Verbesserungen der Situation einsetzen. (Foto: Matthias Jansen )

Für Birgit Fuhrmann ist das Problem am Immendinger Bahnhof nicht neu. Sie hat sich mit der Situation arrangiert und nutzt stattdessen den Haltepunkt am Eisenbahnweg. Ebenerdig, ein Gleis — optimal. Jedenfalls so lange, bis sie in den Zug einsteigen soll. Hinter den größeren Rädern des Rollstuhls ist eine Kippsicherung montiert.

Das sei Vorschrift, damit sie mit ihrem Gefährt nicht hinten rüber fallen kann. Vor dem Einsteigen in den Zug muss die Vorrichtung aber abmontiert werden, weil der Rollstuhl sich sonst nicht weit genug kippen lässt. Sohn Björn übernimmt das. Mit wenigen Handgriffen. Allein wäre das für Birgit Fuhrmann momentan nicht machbar.

Ein Arztfehler bringt Birgit Fuhrmann in den Rollstuhl

Eigentlich kann und will sie laufen. „Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich nur fahre, dann wäre ich ein Auto geworden“, sagt sie, die im Jahr 2004 bei einer Knie–OP ihr linkes Bein verlor. Die Ärzte hätten damals die Arterie verletzt.

„Mein Leben habe ich mir selbst zu verdanken“, meint sie, weil sie nach der Operation im Zimmer vor Schmerzen wach geworden sei. Dabei habe sie bemerkt, dass irgendwas nicht stimmte.

„Das Bein war schwarz“, erinnert sie sich. Die Ärzte hätten sie damals vor die Wahl gestellt. „Bleibt das Bein dran, dann können Sie Ihr Testament machen. Nehmen wir das Bein ab, haben Sie eine 50:50–Chance“, berichtet sie.

Dieser Bussteig ist optimal für Rollstuhlfahrer hergerichtet. (Foto: Matthias Jansen )

Sie nahm die Chance, ihr Leben weiterzuleben — selbst mit der großen Einschränkung. Und viel Kampfgeist. „Ich mache das Beste draus. Sonst gehe ich unter“, sagt die 59–Jährige, die sich auch juristisch gegen das Krankenhaus durchgesetzt hat. Der Arztfehler bei der Operation wurde anerkannt.

Bald muss an der Prothese aber ein medizinischer Eingriff erfolgen, weshalb sie nur auf Rädern unterwegs sein kann. Zudem wurde an diesem Bein das Wadenbein wegen eines Tumors entfernt, weswegen sie sich schon muss und vornehmlich den Rollstuhl in Anspruch nimmt.

Im Zug müsste eine Klingel sein

Und das ist in der Regionalbahn nach Tuttlingen das Problem. Bei der Deutschen Bahn könne sie vorher Bescheid sagen, dass sie Hilfe beim Ausstieg brauche. Um in Tuttlingen eine Rampe als Ausstiegshilfe zu bekommen, um auf den tiefergelegenen Bahnsteig zu gelangen, müsse sie „im Zug klingeln.“ Nur: Es gibt keine Klingel. Sohn Björn macht sich beim ersten Halt auf den Weg zum Zugführer, der dann in Tuttlingen auch freundlich beim Ausstieg hilft.

Dann müsste ich mich schon sehr strecken und würde fast aus dem Rollstuhl fallen. Birgit Fuhrmann

In der Tat, erklärt Christoph Meichsner, Stabbereichsleiter Marketing, Kommunikation, PR bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs–GmbH (SWEG), gebe es in den Ringzug–Fahrzeugen des Typs Regio–Shuttle 1 (RS1) keine Taste, mit der die Triebfahrzeugsführer kontaktiert werden können. Bei der Beschaffung vor 20 Jahren sei es nicht vorgesehen gewesen, „diese speziellen Hilfsmittel einzubauen“. Ein Nachrüsten des RS1 mit einer Taste für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sei auch nicht geplant.

Zugfahrer sollen für Transport behinderter Menschen sensibilisiert werden

Die SWEG sieht aber das Problem und will auf andere Weise für Abhilfe schaffen. „Wir werden die Fahrzeugführer noch einmal für das Thema sensibilisieren, damit den Fahrgästen bestmöglich geholfen werden kann“, sagt Meichsner. In der Regel sollten die Zugfahrer den Rollstuhlfahrer auch fragen, wo er aussteigen möchte. Die Kompaktheit der Züge sollte dies möglich machen.

Sie wollen das Gefühl haben, dass die Gesellschaft an sie denkt. Niko Reith

„Das erleichtert dem Triebfahrzeugsführer die Übersicht und dem Rollstuhlfahrer den persönlichen Kontakt.“ Und: Es gibt auch bei der SWEG die Möglichkeit, den Bedarf einer Ein– oder Ausstiegshilfe anzumelden. „Am besten per Email an [email protected] und möglichst zwei Werktage vor der gewünschten Fahrt“, heißt es auf Anfrage.

Hintergrund Unterwegs mit Begleitperson „Dann brauche ich noch einen Fahrschein! Nein, brauchen Sie nicht“, sagt Birgit Fuhrmann. Sie könne mit ihrem Behindertenausweis jemanden im ÖPNV mitnehmen, erklärt sie mir auf unserer Tour von Immendingen nach Tuttlingen. Um eine Begleitperson mitnehmen zu können, sind dann zwar weitere Voraussetzungen nötig. Mit Ausnahme von Birgit Fuhrmann scheint das Wissen, wozu Menschen mit Einschränkungen berechtigt sind, noch nicht sehr groß zu sein. Informationen und Hinweise gibt es unter anderem bei den Behinderten- und Inklusionsbeauftragten des Landkreises Tuttlingen, Karin Jesse und Cäcilia Schilling. Sie sind telefonisch zu erreichen unter 07461/9264047 (Jesse) beziehungsweise 07461/ 9264051 oder per Email an [email protected] und [email protected].

Der Tuttlinger Bahnhof selbst ist dann eigentlich unproblematisch. Wenn der Aufzug funktioniert. „Das ist immer ein wenig ein Pokerspiel“, erklärt Fuhrmann. Wenn ihr Sohn mit ihr unterwegs ist, dann bildet er die Vorhut und schaut, ob sie den Bahnhof über den Aufzug verlassen können.

Ansonsten heißt es Abteilung kehrt, zurück in den Zug und weiter bis zum nächsten Haltepunkt. Dort, an den Berufsschulen, könne sie dann aussteigen und mit dem Bus nach Tuttlingen in die Innenstadt fahren. „Dann sind wir fast im Kreis gefahren“, sagt sie.

Die Gesellschaft denkt für Menschen mit Einschränkungen nicht mit

Was Fuhrmann ärgert, in dem Fall am Aufzug deutlich gemacht, ist das fehlende Mitdenken der Gesellschaft für Menschen mit Einschränkungen. „Im Aufzug gibt es eine Telefonnummer. Die kann ich bei einer Störung anrufen. Wie komme ich aber an die Nummer, wenn der Aufzug gar nicht bis auf die Höhe des Bahnsteigs kommt“, fragt sie und erhält Unterstützung von Niko Reith.

Die beiden haben sich bei einer Veranstaltung in Tuttlingen kennengelernt. „Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass die Menschen mit Einschränkungen gar nicht wollen, dass alles zu 100 Prozent auf sie abgestimmt ist. Sie wollen aber das Gefühl haben, dass die Gesellschaft an sie denkt“, sagt Reith.

Dank einer Rampe kann Birgit Fuhrmann den Ringzug in Tuttlingen verlassen. Nur das Informieren des Zugführers ist alleine nicht möglich. (Foto: Matthias Jansen )

Und das passiert im ÖPNV noch viel zu wenig. Bestes Beispiel ist der nagelneue Bus, in den sich Birgit und Björn Fuhrmann in Tuttlingen setzen. Der Bereich für Kinderwagen oder Rollstühle ist viel zu klein bemessen. Birgit Fuhrmann muss sich mit ihrem Gefährt rückwärts in die Parkposition reindrehen.

Den Knopf, um ihren Haltewunsch sichtbar zu machen, kann sie von da aus nicht erreichen. „Dann müsste ich mich schon sehr strecken und würde fast aus dem Rollstuhl fallen.“ Das ist natürlich nicht gewollt. Das ständige Fragen nach Hilfe aber auch nicht. Denn eigentlich will Birgit Fuhrmann selbstständig unterwegs sein. Wenn man es ihr nur möglich machen würde.

Wer frühzeitig schauen möchte, ob der Bahnhof auch barrierefrei ist, kann sich hier erkundigen.