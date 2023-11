Immendingen

Unfall bei Immendingen fordert 5000 Euro Schaden

Immendingen / Lesedauer: 1 min

Rund 5000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstag an der Einmündung der Landesstraße 225 auf die Bundesstraße 311 am Ortsrand von Immendingen passiert ist.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 15:29 Von: sz