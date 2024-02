Unbekannter stiehlt Defibrilator

Ein unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr ein an der Ecke Schwarzwaldstraße und Zeppelinstraße einen montierten Defibrillator aus dem Vorraum der Sparkasse gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Der für den Notfall vom Deutschen Roten Kreuz installierte Defibrillator habe einen Wert von etwa 1400 Euro. Die Polizei Immendingen habe entsprechende Ermittlungen zu dem Diebstahl eingeleitet. Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag beziehungsweise in den frühen Morgenstunden des Dienstags etwas Verdächtiges an der Sparkasse in Immendingen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, erreichbar unter 07462/9464-0, in Verbindung zu setzen.