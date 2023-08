Feuerwehreinsatz

Unbekannte zünden Papiercontainer in Immendingen an

Immendingen / Lesedauer: 1 min

In der Nacht zum Samstag wurde die Feuerwehr nach Immendingen gerufen. (Foto: Feuerwehr )

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte zwei Papierkontainer in Immendingen angezündet. Zeugen sollen sich an die Polizei in Tuttlingen wenden.

Veröffentlicht: 13.08.2023, 12:49 Von: sz