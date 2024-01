Unbekannte brechen in Auto ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein im Kastanienweg in Immendingen abgestellter Mercedes von unbekannten Tätern geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Die Polizei Immendingen, Telefon 07462/9464-0, hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Laut Polizeibericht dürfte die Tat im Zusammenhang mit den gleichgelagerten Taten der vergangenen Wochen in Immendingen stehen.