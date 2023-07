Syrer betreibt Änderungsschneiderei

In der Schwarzwaldstraße, der Immendinger Geschäftsstraße, ist Leben eingekehrt. Dalil Omar hat unter der Bezeichnung „ Goldene Schere“ dort eine Änderungsschneiderei eingerichtet. Damit gibt es einen Leerstand weniger im Ort.

Der Geschäftsmann ist in Syrien geboren und hat 22 Jahre in Damaskus gelebt .Alle Mitglieder seiner Familie waren Schneider. Da war es ihm naheliegend, die Tradition fortzusetzen und ebenfalls das Schneiderhandwerk zu erlernen. Mit zwei Geschäften in der Hauptstadt hatte er eine sichere Existenz.

Doch das Schicksal kam anders. Durch den Bürgerkrieg kam er, wie viele seiner Landsleute, in eine lebensbedrohliche Notlage, die ihn zwang, sein Heimatland mit einer völlig ungewissen Zukunft zu verlassen. In einer dramatischen und strapaziösen Flucht erreichte er, teils zu Fuß, nach einem Monat auf dem Landweg im Jahr 2016 Deutschland .Seine Familie, zu der neben der Gattin fünf Kinder zählen, konnte er nachholen, wofür es sehr dankbar ist.

Sein Bestreben ging dahin, nicht der Allgemeinheit zur Last zu fallen, sondern sich im Rahmen der Möglichkeiten auf eigene Füße zu stellen. Es war für ihn naheliegend, mit seinem Beruf eine neue Lebensgrundlage zu schaffen. Durch einen Hinweis wurde er auf die Möglichkeit aufmerksam, in Immendingen Räumlichkeiten für eine Änderungsschneiderei anmieten zu können.

Die Chance nutzte er und bietet seit einigen Wochen in seinem funktional eingerichteten Laden die ganze Woche, täglich von 10 bis 18 Uhr, samstags bis 13,30 Uhr, seine Dienste an. Seine Frau kümmert sich um die Familie mit den Kindern und belegt Deutschkurse.

Breit ist das von ihm angebotene Spektrum. Es beinhaltet nach Wunsch Änderungen aller Art und von Kleidung aller Art. Er macht sogar Abendkleider kürzer und fertigt auch Maßanfertigungen an. Als weiteres Standbein betreibt er eine Annahmestelle für de Reinigung von Kleidungs– und Wäschestücken. Omat, der sich mit den Kunden sprachlich gut verständigen kann, ist zuversichtlich, mit Fleiß in Immendingen wieder eine Existenz aufbauen zu können.