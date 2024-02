Start frei fürs rasende Rennen: Vom Kleintraktor, über die mobile Gruft bis zu jeder Menge Kinderwagen reichten am Dienstagnachmittag die närrischen Fahrzeuge, die sich zum Fasnetfinale am Immendinger Altweiber- und Kärrelerennen beteiligten. Mehr als zehn Vereine, Kleingruppen und Einzelnarren zogen bei dem beliebten närrischen Spektakel am großen Publikum vor dem Rathaus und Narrenbrunnen vorbei.

Große und kleine Pandas und ihre Fahrzeuge bevölkerten beim Immendinger Kärrelerennen die Straße vor dem Rathaus. (Foto: Jutta Freudig )

Narrenpolizist Frank Henning verkündete es laut vernehmbar mit seiner Schelle: Das Rennen am Schlossplatz hat begonnen. Hinter ihm folgte im Zug die Narrenkapelle, zu dem besonderen Zweck in bunten südamerikanischen Ponchos.

"Geigret" Harry Potter, Sohn eines Donaugeists und eines Gretele fährt stilgerecht im Donaugeisterwagen beim Kärrelerennen mit. (Foto: Jutta Freudig )

Danach ging es Schlag auf Schlag, moderiert durch Zunftmeister Sascha Zimmer. Die Hewenschreck waren als überdimensionale Fußbälle und eifrig kickende Fußballer dabei, die Familie Prehofer als „Piraten Gaga“. Eine süße Pandabärengruppe scharte sich um Alexandra Börtzler.

Das Boot der Fischerin vom Bodensee muss natürlich von einem wunderschönen weißen Schwan gezogen werden. (Foto: Jutta Freudig )

Die eigene, fahrende Familiengruft hatten die Red Lions mitgebracht und ließen sie auch gleich vom Publikum testen. Als immer noch bunter „Alt-Ken“ begleitete Martin Hall seine ergraute „Alt-Barbie“ Veronika und Jung-Hansel Daniel zum Kärrelrennen, das aber mit Rollatoren bewältigt wurde.

Das überdimensionale Polizeifahrzeug mit Häftlingswagen gehört dem "Bullen von Immendingen", der für Sicherheit auf den Straßen sorgt. (Foto: Jutta Freudig )

„Il Basaltos“ mit Luciano Ferraro hatten sich für den besonderen Zweck in Hewenschreck verwandelt und feierten den 30. Geburtstag nach. Der Donaugeisterwagen wurde zur neuen Heimat für „Geigret“ Harry Potter, den Nachfahren eines Donaugeists und eines Gretele, den seine zauberhaften Freunde begleiteten.

Besonders aufwendig war wieder der Auftritt der Montagsgruppe mit dem Thema „Die Fischerin vom Bodensee“. Weder Schwan und Boot, noch zahllose Fische fehlten. Wie wild flüchteten die orangen Insassen des „Frauenknasts“ vor ihren Bewachern.

Mit dabei in dieser Gruppe um Jana Hör auch ein paar männliche Häftlinge wie Bürgermeister Manuel Stärk. Mit einem riesigen Polizeifahrzeug ausgestattet, sorgte der „Bulle von Immendingen“ für mehr Sicherheit gegen dreiste Autoknacker. Polizeiauto und Gefängniswagen brachte die Gruppe um Jonas Hall und Dominik Häfele zum Kärrelerennen.