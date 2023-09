Sirenen für Immendingen lassen weiter auf sich warten

Am bundesweiten Warntag, 14. September, heulen in Immendingen sowie den Ortsteilen Ippingen, Mauenheim und Zimmern ein weiteres Mal die alten Sirenen auf den Dächern von Feuerwehrhaus und Rathäusern. Die noch funktionstüchtigen Sirenen müssen in allen Orten manuell ausgelöst werden, da sie nicht ans zentrale Warnnetz angeschlossen sind. Eigentlich hätte in ganz Immendingen, also auch in Hattingen und Hintschingen, das neue Sirenennetz bis Mitte dieses Jahres installiert sein sollen. Nun dauert die Lieferung aber noch bis zum kommenden Jahr.

Der Immendinger Bürgermeister Manuel Stärk ist über die Situation nicht erfreut, kann sie aber wie so mancher Amtskollege in anderen Kommunen nicht ändern. „Laut einer aktuellen E–Mail gibt es bei der beauftragten Firma nach wie vor Lieferschwierigkeiten“, sagt er auf Anfrage bezüglich der Teilnahme an dem Warntag. „Ich war davon ausgegangen, dass wir uns dieses Mal mit dem neuen Material am Aktionstag beteiligen können und dass unsere Sirenen dann zentral ausgelöst werden.“

Zumindest seien auch die Fristen in dem Förderprogramm, aus dem Immendingen nahezu die kompletten Kosten der Modernisierung finanzieren kann, ein zweites Mal den verzögerten Lieferzeiten angepasst worden. „Damit wirkt sich die spätere Lieferung wenigstens nicht förderschädlich aus“, so Stärk.

Schon früh hatte Immendingen sich entschieden, die Möglichkeit der Sonderförderung durch den Bund wahrzunehmen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen hatte die Gemeinde ihre in Kernort und allen Ortsteilen vorhandenen Sirenen nicht komplett demontiert. „Sie wurden in den letzten Jahren weiterhin gewartet“, so Stärk. Allerdings ersetzte man die defekten Geräte in Hattingen und Hintschingen nicht mehr. Die in jüngster Zeit zunehmenden Unwetter– und gar Flutkatastrophen ließen die Suche nach einer zuverlässigen gemeindeweiten Lösung zur Warnung der Menschen dann aber immer dringlicher erscheinen.

Im Oktober 2021 stellte die Gemeinde den Förderantrag auf Bezuschussung aus dem Sonderförderprogramm des Bundes, im Februar 2022 wurden rund 71.000 Euro Fördergelder genehmigt. In seiner letztjährigen Aprilsitzung vergab der Gemeinderat die Arbeiten für die Erneuerung der Sirenenanlagen mit einem Aufwand von 64.000 Euro an eine Fachfirma. Diese allerdings konnte dann aufgrund des Ansturms der Kommunen die neuen Anlagen nicht so schnell wie erwartet liefern und vertröstete die Gemeinde auf Mitte 2023.

Damit müssen in vier der sechs Orte der Gesamtgemeinde die noch vorhandenen Alt–Sirenen am Donnerstag, 14. September, jeweils manuell in Betrieb genommen werden. Hat Immendingen 2024 erst seine neuen Sirenen, dann sind neben der zentralen Auslösung auch gezieltere Warnungen vor Gefahren, etwa in jedem einzelnen Ortsteil möglich. Mit den Anlagen kann die Bevölkerung dann nämlich in Form von Lautsprecher–Durchsagen konkrete Warnhinweise für die Situation vor Ort erhalten.

Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er soll jährlich am zweiten Donnerstag im September abgehalten werden. Der Warntag hat zum Ziel, zum einen die technische Warninfrastruktur eine Belastungsprobe zu unterziehen und zum anderen der Bevölkerung Informationen zum Thema Warnung zu geben. Ebenso sollen die Menschen darüber informiert werden, welche verschiedenen Wege die Behörden haben, um Warnungen zu versenden. (jf)