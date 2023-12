Sieben Wahlbezirke bei Kommunalwahl

Die Gemeinde Immendingen wird bei den Kommunal- und Europawahlen am Sonntag, 9. Juni, wieder in sieben Wahlbezirke eingeteilt. Damit änderte sich die Aufteilung ebenso wenig wie die Standorte der Wahllokale. Der Gemeinderat befasste sich in seiner letzten Sitzung vor Jahresende mit der Organisation und Vorbereitung der Wahlen. Auch die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses wurden festgelegt.

„Die Verwaltung hat damit begonnen, die Vorbereitungen für die Kommunalwahlen und die Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr zu treffen“, so Hauptamtsleiter Mark Löffler. Da die Organisation der Wahlen zentral bei Löffler zusammenläuft, hat er sich für die Aufgabe auch bereits in zwei Fortbildungen vorbereitet.

„Es ist beabsichtigt, die Einteilung der Wahlbezirke wieder in der bisher bewährten Form vorzunehmen“, so der Hauptamtsleiter. Danach werden im Kernort zwei Wahlbezirke mit den Wahlräumen Aula der Schlossschule und Donauhalle eingerichtet. Die fünf Ortsteile bilden jeweils einen Wahlbezirk mit Wahllokalen in den Rathäusern Hattingen, Ippingen und Mauenheim, beziehungsweise in der Schöntalhalle in Hintschingen und im Jugendclub in Zimmern.

Für die Gemeinderats- und Kreistagswahlen legte der Gemeinderat auch einen den Gemeindewahlausschuss fest. Da Bürgermeister Manuel Stärk selbst Wahlbewerber sein wird, kann er nicht den Vorsitz im Ausschuss übernehmen. Auf Vorschlag der Verwaltung wurden folgende Mitglieder des Gemeindewahlausschusses bestimmt, mit denen Löffler zuvor ihre Bereitschaft zur Kandidatur abgeklärt hatte: Als Vorsitzender Manfred Spath, als sein Stellvertreter Mark Löffler, als Beisitzer Michael Abert, Josef Schwarz und Hans-Peter Neumann sowie als deren Stellvertreter Markus Scheuch, Heimrad Buhl und Peter Glökler.