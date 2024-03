Rupert Engesser gibt Vorsitz beim VdK Immendingen ab

Beim Sozialverband VdK Ortsverband Immendingen geht eine Ära zu Ende. Nach 28 Jahren legte Rupert Engesser (86) das Amt des ersten Vorsitzenden in jüngere Hände. Zu seinem Nachfolger wurde Hans-Jürgen Ohmke gewählt.

Wehmut schwebte im Saal, als es um die Verabschiedung des äußerst engagierten Vorsitzenden ging. Rupert Engesser sprang in die Bresche, als 1996 der Ortsverband mit nur noch 55 Mitgliedern an einem Tiefpunkt angelangt war. Mit seinem unermüdlichen Einsatz, nachhaltig unterstützt von seiner Frau Monika, schrieb er in den Jahren darauf Erfolgsgeschichte. Heute zählt die Ortsgruppe 601 Mitglieder.

Der „Motor Engesser“ lief immer auf Hochtouren, teilt der neue Vorsitzende mit. In den vielen Jahren hat er mit seiner Gattin nicht nur für den Aufbau und die Leitung des Ortsverbandes sowie diverse Veranstaltungen Zeit investiert, sondern auch vielen Menschen bei Problemen weitergeholfen. Zudem ist er seit 2001 Kreisvorsitzender und war neben weiteren Ehrenämtern eine wichtige Stimme im Bezirk Südbaden.

„Was Rupert Engesser geleistet hat, lässt sich in Worten nicht beschreiben, er hat dafür alle bestehenden Auszeichnungen bis hoch zur Landesehrennadel bereits erhalten“, unterstrichen Landesverbandsgeschäftsführer Thomas Scherer und Bezirksvorsitzender Ernst Schilling. Bürgermeister Manuel Stärk attestierte ihm, „große Fußstapfen“ zu hinterlassen.

Monika und Rupert Engesser wurden zu Ehrenmitgliedern und der scheidende Vorsitzende zugleich zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Mit stehenden Ovationen verabschiedete sich der voll besetzte Saal des Pfarrheimes von dem beliebten Vorsitzenden, der sich bei seinen Weggefährten und vor allem bei seiner Frau für die Unterstützung bedankte und wünschte dem Ortsverband eine erfolgreiche Zukunft.

Neben Hans-Jürgen Ohmke als Vorsitzendem sowie Behindertenvertreter, wurden Markus Bous als sein Stellvertreter, Elisabeth Stoffler als Kassiererin, Dolores Deimann als Schriftführerin und Gisela Ohmke als Frauenvertreterin gewählt. Beisitzer sind Reinhard Bailer, Andre Neubert, Marcus Seiler, Manuela und Wolfgang Speck. Bestätigt wurden die Revisoren Christa Krebs und Heinrich Klug.