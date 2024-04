Reparaturen an fünf Straßen geplant

Die Gemeinde Immendingen lässt in der nächsten Zeit für 170.108 Euro Teilbereiche von fünf Straßen in Immendingen und in Zimmern reparieren. Wie sich bei der Auftragsvergabe des Gemeinderats an die Donaueschinger Straßenbaufirma F. J. Storz ergab, fallen die Sanierungsarbeiten um rund 43.000 Euro günstiger aus als es bei der Kostenberechnung erwartet wurde. Bürgermeister Manuel Stärk versprach jedoch angesichts zahlreicher Straßenschäden, dass die für 2024 vorgesehenen Straßenbaumittel sicher „restlos aufgebraucht“ werden.

Bei der Haushaltsberatung hatte man die fünf Straßenbereiche gegenüber anderen Strecken priorisieren müssen. Insgesamt 213.238 Euro wurden schließlich für die Sanierungen im aktuellen Etat aufgenommen.

Straße An der Steig: Geplant ist für 85.501 Euro die Belagserneuerung von der Einfahrt Schwarzwaldstraße bis zur Einmündung Hinterbirkenweg. Weiter wird ab der Einmündung des Hinterbirkenwegs bis zur Einmündung Leitzenfeldstraße die Mittelnaht verschlossen. Außerdem will man Schadstellen ausbessern.

Sportplatz: Vorgesehen ist die Erneuerung eines etwa 60 Zentimeter breiten und 60 Meter langen Asphaltstreifens auf der zur Sporthalle gewandten Seite des Sportplatzes für 8403 Euro. Dabei soll zudem das Geländer für Zuschauer von Fußballspielen und anderen Freiluft-Sportereignissen neu eingebaut und ausgerichtet werden.

Schreckensteinstraße: Saniert wird außerdem ein etwa 50 Zentimeter breiter Asphaltstreifen in der Mitte der Fahrbahn der Schreckensteinstraße. Die beschädigte Großpflasterfläche der Einfahrt zur Breslauer Straße wird ausgebaut und durch Asphalt ersetzt. Die Kosten betragen 19.758 Euro.

Friedhofsweg: Beim südlichen Friedhofsweg in Immendingen (schräg gegenüber dem Betreuten Wohnen) ist es geplant, den derzeitigen Splittbelag durch einen Asphaltbelag zu ersetzen. Kostenpunkt: 11.799 Euro.

Amtenhauser Tal: Schließlich steht noch die punktuelle Sanierung des landwirtschaftlichen Wegs von der Kreuzung Friedhof Zimmern bis zur Gabelung Amtenhausener Straße für 43.453 Euro auf dem Programm. Hier sollen Teilstücke der Straße neu hergestellt werden.