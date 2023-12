Seit vergangener Woche wurden mehrere Autos in Immendingen aufgebrochen und Wertgegenstände darauf geklaut. Die Polizei bittet darum, dass sich weitere Geschädigte bei ihr melden.

Wie kamen die Täter in den Wagen?

Los ging es am Dienstagnachmittag, 28. November. Unbekannte Täter haben an einem Audi A5, der in der Johann Peter-Hebel-Straße abgestellt war, die Fahrertür geöffnet - wie, fragt sich die Polizei - und entwendeten eine Geldbörse, die in der Türablage deponiert war. So erbeuteten die Unbekannten Bargeld und Ausweispapiere.

Am Samstagabend, zwischen 22.45 und 23 Uhr, machten sich Diebe an einem Mercedes Vito zu schaffen, der auf einem Parkplatz gegenüber einer Pizzeria in der Bachzimmerer Straße abgestellt war.Sie öffneten gewaltsam die Beifahrerseite, durchwühlten den Wagen nach Wertgegenständen und klauten eine Digitalkamera, mehrere Warnwesten sowie die Fahrzeugpapiere.

Garage geöffnet und Auto durchwühlt

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 10 Uhr, traf es einen in der Zeppelinstraße abgestellten VW Polo. Dort klauten die Täter eine Musikbox sowie die Fahrzeugpapiere. In der Schwarzwaldstraße, in der Nähe der evangelischen Kirche, öffneten die Täter eine Garage und einen darin abgestellten Mitsubishi Colt und suchten den Innenraum nach Wertgegenständen ab.

Am Montag, zwischen 1 und 13 Uhr, machten sich die Täter am Kofferraum eines im Donaupark abgestellten roten VW Lupos zu schaffen. Sie brachen den Kofferraum auf und klauten daraus eine Bohrmaschine im Wert von rund 600 Euro.

Was ist noch passiert?

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass über das Wochenende noch weitere Autos geöffnet oder aufgebrochen wurden, die Taten jedoch noch nicht bei der Polizei gemeldet sind“, heißt es im Polizeibericht.

Der Polizeiposten Immendingen bittet dringend um sachdienliche Hinweise zu den Autoaufbrüchen beziehungsweise zu den Diebstählen aus abgestellten Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07462/ 9464-0.