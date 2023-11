Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der B311

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Donnerstagvormittag auf der B311 zwischen Immendingen und Möhringen gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 86-jähriger mit seinem Skoda gegen 8.45 Uhr in Richtung Möhringen, als ihm in der Rechtskurve nach der Europakurve auf seiner Fahrspur ein Auto entgegen kam. Der Unbekannte überholte dort einen Lastwagen, obwohl dies durch ein Überholverbot und eine doppelt durchgezogenen Mittellinie verboten ist. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 83-Jährige aus. Sein Auto stieß gegen die Leitschutzplanken am rechten Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher und der Lastwagen setzten nach seinen Angaben die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Skoda beträgt etwa 8000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei Immendingen hofft jetzt auf Zeugen, die sich unter Telefon 07462/94640 melden sollen.