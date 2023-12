Schon wieder sind in Immendingen abgestellte Autos geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Die Polizei spricht inzwischen von einer Serientat und gibt Tipps, wie man sein Auto schützen kann.

Die Taten

Ende November erbeuteten bislang unbekannte Täter neben einem Geldbeutel unter anderem auch eine Digitalkamera, eine Bohrmaschine, Fahrzeugpapiere sowie eine Musikbox.

Die Fahrzeuge, darunter ein Audi A5, ein Mercedes Vito sowie ein Mitsubishi Colt, waren an verschiedenen Stellen in Immendingen abgestellt - eines laut Polizeibericht sogar in einer Garage.

In der Johann-Peter-Hebel-Straße schlugen die Täter am Wochenende vom 1. bis 3. Dezember laut Polizei ein weiteres Mal zu. Demnach entwendeten sie ein auf der Rücksitzbank abgelegtes Amazon-Päckchen einer Mercedes C-Klasse.

In der Waldstraße machten sich die Täter am selben Wochenende noch an einem Ford zu schaffen und entwendeten mehrere Warnwesten und die im Auto aufbewahrten Fahrzeugpapiere, teilt die Polizei weiter mit. Zwischen Sonntag, 3. Dezember, und Montagnachmittag, 4. Dezember, brachen die Täter zudem einen Range Rover auf, der in einem Carport in der Straße „Im Donaupark“ abgestellt war. Geklaut wurden laut Polizei Kleinigkeiten.

Im Zeitraum von Freitagabend, 8. Dezember, bis Montagmorgen, 11. Dezember, schlugen die Täter erneut zu und brachen die Türen eines vor einem Gebäude in der Königsberger Straße abgestellten weißen Mitsubishi Space Star auf.

Wie genau, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Entwendet wurden Versicherungsunterlagen aus dem Handschuhfach. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen stahlen die Täter zudem sieben Euro aus einem auf der Wendeplatte der Güterbahnhofstraße abgestellten schwarzen Mercedes der C-Klasse.

Derzeitiger Ermittlungsstand

„Wir sprechen inzwischen von einer Aufbruchserie, einer Serientat“, bestätigt Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz, auf Nachfrage.

Wir gehen davon aus, dass es sich nicht nur um einen, sondern vermutlich zwei Täter handelt. Dieter Popp

Und, dass die bislang Unbekannten für alle gemeldeten Autoaufbrüche verantwortlich sind. Dabei handle es sich laut Popp aber nicht um gewaltsame Aufbrüche. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein elektronisches Hilfsmittel benutzen, um die teils mit elektronischer Zentralverriegelung verschlossenen Fahrzeuge zu öffnen.

Die Serie sei „schon außergewöhnlich“, so Popp auf Nachfrage. In letzter Zeit habe es solche Serien im Landkreis Tuttlingen nicht gegeben - und wenn, dann weniger in kleinen Gemeinden, sondern eher in Städten wie Tuttlingen.

Tipps der Polizei

„Man sollte alle Möglichkeiten der Sicherung nutzen, die man hat“, fasst Popp zusammen. Das wichtigste sei, das Auto zu verschließen - „egal wo man es abstellt“. Zudem sollten vor allem digitale Schlüssel möglichst nicht im Bereich des Autos aufbewahrt werden - sodass keine Signale abgefangen werden können. Steht dieses beispielsweise vor dem Wohnhaus oder in der Garage, empfiehlt Popp, den Schlüssel nicht im Eingangsbereich zu deponieren.

Wo möglich, sollte man das Auto in der Garage abstellen und diese auch abschließen. Dieter Popp

Auch etwaige Zwischentüren zum Wohnhaus sollten immer abgeschlossen werden. Denn er erinnere sich an einen Fall im Landkreis Tuttlingen, bei dem die Täter einen Garagenöffner in die Hände bekommen hatten, und durch die Verbindungstür auch ins Haus gelangten.

Steht keine Garage zur Verfügung, empfiehlt Popp, sein Auto an beleuchteten Örtlichkeiten abzustellen. Sprich dort, wo Laternen die ganze Nacht brennen.

„Und möglichst da, wo auch Publikumsverkehr ist“, ergänzt er. Denn einer der Fälle in Immendingen ereignete sich bei der Wendeplatte am Bahnhof, wo es keinerlei Publikumsverkehr gebe und die Täter in aller Ruhe ans Werk gehen konnten.

Ansonsten bleibe bei elektronischen Hilfsmitteln der Täter nicht viel. „Da hilft es nur noch, nichts im Auto zu hinterlassen“, sagt Popp. Sprich: Im Auto sollten keinerlei Wertgegenstände aufbewahrt werden - weder im Handschuhfach, noch in der Zwischenablage oder auf der Rückbank. „Wenn Täter von außen sehen, dass sich nichts im Fahrzeug befindet, kann es sein, dass sie von der Tat ablassen“, so Popp abschließend.