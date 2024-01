Neuer Donaugeisterwagen ist fertig

Zu den Donaugeistern, die neben den Hansele und Gretele die größte Gruppe der Immendinger Narrenzunft Strumpfkugler bilden, gehören derzeit 43 Aktive. Ihr Donaugeisterwagen, in dem bei Umzügen Zuschauer kurzfristig gefangen und eingewickelt in ein symbolisches Fischernetz wieder freigelassen werden, ist in den zurückliegenden Wintermonaten erneuert und optisch aufgewertet worden. Im Anschluss an das Häsabstauben wurde das Gefährt jetzt der Immendinger Öffentlichkeit vorgestellt, die es sofort in Beschlag nahm.

Nach dem erstmaligen Vorfahren des neuen Wagens am Rathausvorplatz bestand für die Mitglieder der Zunft und Besucher der Fasneteröffnung Gelegenheit, das Gefährt von außen zu bestaunen sowie auch die Technik im Inneren zu begutachten und einmal selbst Versuchskaninchen zu spielen. Vor allem die Kinder ließen sich mit Freude im Geisterwagen „einnetzen“.

„Der neue Wagen wurde innerhalb von rund vier Monaten realisiert“, sagte Oberdonaugeist Andreas Disch. Das Äußere des Gefährts wurde wieder kunstvoll gestaltet, allerdings nun mit modernem 3-D-Effekt. Im Inneren gibt es nun eine neue Technik, mit der die eingefangenen Umzugszuschauer von Kopf bis Fuß in das symbolische Fischernetz gehüllt werden. Das Netz hat eine ähnliche Beschaffenheit wie es die Hüllen beim Weihnachtsbaumkauf haben.

Am Bau des Geisterwagens wirkten die Mitglieder der Donaugeistergruppe mit. Die Leitung hatte Peter Disch, Zunftrat, Häs- und Kulissenmaler der Zunft, Regisseur des Zunftballs und Bauhofleiter. Wie immer brachte er seine künstlerische Ader und Ausbildung maßgeblich in das Projekt ein. Ein besonders engagierter Helfer sei außerdem Zunftrat Leonhard Ehrenreich gewesen, betonte Andreas Disch. Rund 2000 Euro wurden laut Kassenbericht in den neuen Wagen investiert.

Der Donaugeist, wegen seines mitgeführten Holzhakens auch „Hokemaa“ genannt, ist die Schreckgestalt unter den Traditionsfiguren der Immendinger Fasnacht. Laut Sage wohnt er auf dem Grund der Donau. Wenn sich jemand zu nahe an das Wasser wagt, kommt er und zieht ihn auf den Grund. Da in früherer Zeit viele Menschen in der Donau ertranken, wurde dies mit der Existenz des Donaugeistes begründet. Durch die Geschichte vom Hokemaa sollten die Kinder davon abgehalten werden, zu nahe an der Donau zu spielen.