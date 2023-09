Nach Gewittersturm: Förster starten Aufräumarbeiten

Mit vollem Einsatz läuft beim Forstbetrieb der Gemeinde Immendingen die Aufarbeitung der durch den Gewittersturm am Donnerstag der vergangenen Woche verursachten Schäden. Das kurze, jedoch starke Gewitter hat mit heftigen Sturmböen sowohl im Gemeindewald als auch im Privatwald eine Vielzahl von Bäumen zu Boden gerissen. Bäume wurden teilweise wie Streichhölzer abgeknickt. Selbst Laubholz wurde beschädigt.

„Gleich am Tag nach dem Ereignis haben wir mit der Aufarbeitung des Sturmholzes begonnen. Bei dem Umfang der Schäden konnten wir erst dieser Tage die letzten Waldwege wieder durchgehend befahrbar machen“, informiert Martin Schrenk, Leiter des Forstbetriebs der Gemeinde. Schrenk empfiehlt jedoch, vorerst von Waldspaziergängen abzusehen, da beschädigte Bäume, die in Wipfeln hängen, oder auch Äste herunterfallen können.

Die Sturmschäden im Gemeindegebiet von Immendingen sind immens. Soweit derzeit überhaupt ein Überblick möglich ist, geht Förster Schrenk allein im Gemeindewald von 4000 bis 5000 Festmeter Sturmholz aus. Hinzu kommen die Sturmschäden in den Privatwäldern. Außer in Ippingen gibt es Hauptschadensgebiete auf allen Gemarkungen der Gemeinde. Der Sturm hat in der Regel nicht großflächige Schäden hervorgerufen, sondern mit seiner Wucht sogenannte Einzel– und Nesterwürfe verursacht, das heißt, einzelne oder zusammenstehende Bäume umgerissen.

De kommunale Forstbetriebsleiter geht davon aus, dass noch die Zeit bis Ende des Jahres benötigt wird, um die Spuren des Sturmes zu beseitigen, zumal bei den Arbeiten bei den unter Spannung stehenden Bäumen wegen der Unfallgefahr große Vorsicht geboten ist. Hinzu kommt, dass durch die Hitze der Borkenkäfer wieder aktiv war. Außerdem trifft die unerwartet anfallende Holzmenge wegen der rückläufigen Baukonjunktur auf einen angespannten Holzmarkt. Außer Vorvertrag kann das Sturmholz kaum oder nur zu Dumping–Preisen abgesetzt werden.