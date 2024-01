Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von mehr als 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr auf der A 81 auf Gemarkung Immendingen, zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen, ereignet hat.

Der 39-jährige Fahrer eines BMW X5 mit belgischer Zulassung befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Infolge überfrierender Nässe und montierter Sommerreifen kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte zunächst in die rechte und anschließend in die linke Schutzplanke. Das Fahrzeug blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. So musst die Autobahn von 5.30 bis 6.45 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung komplett gesperrt werden. Dadurch staute sich der morgendliche Verkehr auf etwa 2,5 Kilometer zurück.

Sowohl der 39-jährige Fahrzeuglenker als auch die 38 Jahre alte Beifahrerin und eine 18-jährige Mitfahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Beifahrerin und Mitfahrerin wurden vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten BMW, welcher abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.