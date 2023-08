An etwa 150 Tagen im Jahr verschwindet die Donau und hinterlässt in Immendingen ein trockenes Flussbett. Ihren Weg bahnt sie sich bis Aach unterirdisch. Auf den Spuren der Donau verläuft nun auch ein Teil des Schwäbischen Alb Radwegs. Zusammen mit Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland GmbH, begibt sich unsere Redakteurin auf eine Radtour — die die ein oder andere Herausforderung bereit hält.

Das Wetter spielt mit

Es ist einer der sonnigeren und vor allem trockenen Tage Anfang August, an dem die Tour in Tuttlingen startet. Durch den Donaupark wird zunächst in Richtung Möhringen geradelt. Auf Höhe des Freibads ist eine Gruppe Senioren zu Fuß unterwegs.

Mit einem „Ring, ring“ der Fahrradklingel macht Walter Knittel auf das sich nähernde Radfahrgespann aufmerksam. „Danke fürs Klingeln!“, ruft eine der Frauen. Einige Meter weiter ist ein weiteres „Ring, ring“ zu hören.

Dieses Mal gilt es aber uns. Drei in Neonfarben gekleidete Biker setzen mit ihren Rennrädern zum Überholen an.

Erstes Auto von Knittel deutlich günstiger als heutige E–Bikes

Unterwegs sind wir auf geliehenen E–Bikes. Ein gutes Modell koste schnell einmal 7000 Euro aufwärts, sagt Knittel, der auch privat gerne auf dem Rad unterwegs ist. „Wenn ich da an meinen ersten Käfer zurückdenke, der gebraucht 3000 D–Mark gekostet hat“, vergleicht er die Dimensionen lachend.

Hintergrund Der Schwäbische Alb Radweg im Kreis Tuttlingen Von den insgesamt rund 417 Kilometern des Schwäbischen Alb Radwegs — ein sogenannter Landesfernradweg, der von Donauwörth bis Ludwigshafen am Bodensee verläuft — führen rund 52 Kilometer durch den Landkreis Tuttlingen. Und zwar von Deilingen über Gosheim, Böttingen, Mahlstetten, Mühlheim–Stetten, Nendingen, Tuttlingen, Möhringen, Immendingen und Ortsteil Mauenheim, wo dann der Landkreis Konstanz anschließt.

Mit zwei Fahrradhändlern in Beuron arbeite die Donaubergland GmbH derzeit zusammen, im Kreis Tuttlingen sei das Leihangebot an E–Bikes stark zurückgegangen, berichtet Knittel.

In Möhringen hält er kurz an einem der Wegweiser an. Er steht am Mühlberg, oberhalb des Möhringer Feuerwehrhauses. Auf grünem Hintergrund ist dort ein Löwenmensch zu sehen.

Dabei handelt es sich um eine etwa 40.000 Jahre alte Skulptur, die aus Mammutelfenbein geschnitzt und in der Stadel–Höhle im Lonetal gefunden wurde. Sie dient als Symbol für den Schwäbische Alb Radweg.

Schrecksekunde zu Beginn

Kurz darauf folgt eine Schrecksekunde. Nach der kurzen Informationspause wieder auf den Sattel geschwungen, führt der Weg die Bleichestraße entlang. Dort geht es bergab.

Ideal also, um die Bremsen des geliehenen Rades zu testen. Und wenn schon, dann natürlich richtig. Kleiner Tipp: den vorderen Bremshebel sollte man nie in gleichem Maße betätigen, wie den für die hintere Bremse.

Sonst könnte es passieren, dass man einen Abgang macht. So weit kommt es an diesem Tag aber nicht. Zum Glück.

Touren mit Höhenmetern dank E–Bike gut zu meistern

Und auch wenn die ungeplante Show–Einlage zunächst etwas unangenehm war, wird sich später zeigen, dass sie auch ihr Gutes hatte.

Hintergrund Der Schwäbische Alb Radweg im Kreis Tuttlingen Auf der Strecke zwischen Deilingen und Mauenheim sind etwa 3,5 Kilometer geschottert. Der Rest hat einen Belag aus Asphalt, Bitumen oder Teer. Zwei Drittel der Route verlaufen auf Radwegen oder straßenbegleitenden Radwegen, das übrige Drittel auf Nebenstrecken und Gemeindeverbindungsstraßen.

Mit noch leicht pochendem Herzen geht die Tour schließlich weiter. An einem Brunnen spielen zwei Buben und machen sich gegenseitig nass. Das Fahrradfahren — insbesondere mit E–Bikes — boome nach wie vor, sagt Knittel.

Darin sieht der Donaubergland–Geschäftsführer eine „tolle Chance“ für die Region. Denn mit Unterstützung seien auch Touren mit Höhenmetern gut zu meistern.

Radwege werden derzeit gut gefördert

Eine Familie mit zwei Kindern kommt uns auf Fahrrädern entgegen. Radwege würden derzeit gut gefördert, erklärt Knittel. Dies sei auch dem Donauradweg, auf dem die Route bis Immendingen entlang führt, schon zugute gekommen.

Die Sonne hat sich inzwischen hinter einigen Wolken verkrochen. Es ist windig. Die Böen fegen über das hoch gewachsene Gras.

An den Wegweisern nahe der Immendinger Donauversickerung ist das Schild für den Schwäbische Alb Radweg angebracht. (Foto: Walter Knittel )

Bäume wehen mit dem Wind. Nachdem eine hölzerne Brücke passiert ist, ist die Donauversickerung erreicht.

„Jetzt wird es anspruchsvoll“, sagt Knittel. „Auf der Tour gibt es immer wieder Streckenanteile, die schwieriger sind.“ Er empfiehlt, die höchste Stufe an Unterstützung am Fahrrad einzustellen.

Steiler Schotterweg ist anspruchsvollster Abschnitt

Zunächst geht es kurz und schmerzlos bergauf. Einige Meter später kommt dann einer der herausforderndsten Streckenabschnitte des Tages. Im Wald. Auf Schotter.

Der Weg sei extra nochmal mit der Walze platt gefahren worden, sagt Knittel. Dennoch zeichnen sich ob des Regens der vergangenen Wochen einige Spurrillen ab, die aufmerksames Lenken erfordern. Die Unterstützung des Fahrrads macht sich bezahlt.

Damit geht es schnurstraks auf die Höhe. Das Schützenhaus auf dem Talmannsberg zeichnet sich ab.

Neue Routenführung baut Donauversickerung und Aachquelle ein

Den Schwäbische Alb Radweg gibt es schon lange. Nun hat er aber eine neue Routenführung. Es sei ein fast dreijähriges Projekt gewesen, sagt Knittel.

In dem Prozess sei die Wegeführung geändert worden. Unter anderem, um die Donauversickerung und die Aachquelle mit einzubauen, berichtet Knittel. Über eine Koordinationsstelle beteiligen sich mehrere Landkreise an dem Fernradweg, der auf rund 417 Kilometern von Donauwörth bis nach Ludwigshafen verläuft.

Im Radtourenbuch ist der Schwäbische Alb Radweg kompakt zusammengefasst. Darin ist auch Wissenswertes zum Abschnitt im Landkreis Tuttlingen zu erfahren. (Foto: Linda Seiss )

Große Teile davon legt man, auch im Kreis Tuttlingen, auf Radwegen oder straßenbegleitenden Wegen zurück. Doch ab und zu müssen Radfahrer auch auf der Straße fahren. So wie auf dem Talmannsberg. Allerdings nur kurz.

Harsche Bremserfahrung macht sich bei steiler Abfahrt bezahlt

Auf einer Wiese ist ein Zeltlager aufgebaut. Es geht wieder in den Wald. Es ist einer der wenigen Streckenteile, die geschottert sind.

Und spätestens jetzt macht sich die Bremserfahrung aus Möhringen bezahlt. Denn der teils steil abschüssige Weg auf dem holprigen Untergrund setzt gekonntes Bremsen voraus. Die Abfahrt ist geschafft.

Schritt für Schritt an Kran vorbei

„Dachsmühle“ steht auf einem Schild. Um das Hauptgebäude ist ein Gerüst aufgebaut. Ein Kran steht nebenan.

Er blockiert große Teile des Weges, auf dem es eigentlich weiter gehen soll. Vorbei fahren — unmöglich. Also wird abgestiegen.

Empfohlene Artikel Unterwegs im Landkreis Unsere Heimat im Porträt: Das ist Irndorf q Irndorf

Zwischen Pferdestall — einer der Fensterrahmen ist pink gestrichen — und dem Bauzaun, der um den Kran aufgebaut ist, geht es Schritt für Schritt voran. „Das ist ein Abenteuerweg“, sagt Knittel und lacht.

Autobahn begleitet den Weg

Wenige Augenblicke später geht es weiter. Auf dem Weg liegen einige Äpfel, die wegen des Windes auf den Boden gefallen sind. Maispflanzen tanzen im Wind.

In Mauenheim entschließt sich die Sonne, die Radtour wieder zu begleiten. Und auch der Wind lässt nach. Auf einem Feld ist ein Landwirt mit seinem Traktor unterwegs.

Malerische Aussichten wie diese hat man auf der Route von Immendingen nach Aach, hier zwischen Mauenheim und Engen, wenn man mit dem Fahrrad auf dem Schwäbische Alb Radweg unterwegs ist. (Foto: Linda Seiss )

Auf eine Talfahrt — der Tacho zeigt Geschwindigkeiten von weit mehr als 35 Kilometer pro Stunde an — folgt ein kurzer Anstieg. Lastwagen und Autos zischen vorbei. Es ist die Autobahn 81, die den Radweg nun begleitet.

ADFC hat Tour bewertet

Der anstrengendste Teil der Tour auf dem Schwäbische Alb Radweg ist geschafft. Vier von fünf möglichen Sternen hat der Radweg bekommen. Er ist durch den ADFC — Allgemeiner Deutscher Fahrrad–Club, quasi das Pendant zum ADAC für Autos — zertifiziert.

Ein Vorprüfer hat geschaut, ob alles passt. Walter Knittel

Eine Rolle spielen dabei unter anderem die Beschilderungen, also ob sich die Leute gut zurecht finden . Auch die Verkehrssicherheit wird bewertet. Sprich, ob auf Fahrradwegen gefahren werden kann und wie die Beschaffenheit dieser Wege ist.

Hintergrund Der Schwäbische Alb Radweg im Kreis Tuttlingen Der Schwäbische Alb Radweg verläuft auf vorhandenen Radwegen wie etwa dem Donauradweg oder dem Kreisradwegenetz. Die Donaubergland GmbH hat sich anteilig an den Kosten für die Projektkoordination, die Zertifizierung und das Marketing beteiligt. Wie Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland, mitteilt, waren das in den vergangenen drei Jahren rund 6900 Euro. Die Beschilderung habe das Land durch eine entsprechende Förderung finanziert.

Breite, geteerte Wege, weg von der Straße, würden laut Knittel am besten bewertet werden. Aufstiege, Abfahrten und mögliche Hindernisse spielen bei der Bewertung ebenfalls eine Rolle.

Schlammpfützen sorgen für matschige Waden

Parallel zur Autobahn gilt es, gleich mehreren Schlammpfützen auszuweichen. Diese sind nach den starken Regengüssen der vergangenen Tage gut gefüllt. Ganz gelingt das Manöver nicht immer. So zeichnen am Ende der Tour Matschspuren die Waden.

An der Aachquelle taucht die Donau, die in Immendingen versickert ist, wieder an die Oberfläche. (Foto: Linda Seiss )

Seitens des ADFC habe es auch Verbesserungsvorschläge gegeben, was die Routenführung angeht, berichtet Knittel bei einer kurzen Müsliriegel–Pause zwischen Engen und Aach. Erst sollte die Tour über den Rußberg führen. Weil das Sträßchen aber „nicht so gefahrlos“ zu befahren sei, sei davon abgeraten worden.

Schneller als das Wasser am Ziel

Das Ziel ist erreicht. Die Sonne schimmert auf dem trüben Wasser des Aachtopfes. Dort taucht die Donau wieder auf.

Und zwar mit einer durchschnittlichen Schüttung von 8590 Litern pro Sekunde, wie dem Radtourenbuch zu entnehmen ist. Während das Wasser für die Strecke, so heißt es dort weiter, zwei bis sieben Tage braucht, sind es mit einem E–Bike weniger als zwei Stunden.

Dabei führen die Wege entlang malerischer Landschaften. Glücklicherweise oft fernab der Straße. Und in Richtung Bodensee ist die Strecke — abgesehen von der steilen Steigung bei Immendingen — für jeden, der nicht 365 Tage im Jahr nur auf dem Sofa gammelt — gut machbar. Zumindest mit dem E–Bike.

In drei Jahren wird der Fernradweg wieder geprüft. Walter Knittel

Verbesserungen sind bis dorthin nicht ausgeschlossen. Wenn er rege genutzt werde, sei denkbar, dass beispielsweise auf der Straße auf dem Talmannsberg ein optischer Radstreifen angebracht werde. „Das sind Dinge, über die man sich dann unterhalten kann.“