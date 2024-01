Wie wahrscheinlich ist es, dass Gäste beim Neujahrsempfang mathematische Formeln vorgesetzt bekommen? Na, hätten Sie es ausrechnen können? Eine künstliche Intelligenz hätte wahrscheinlich gewusst, dass Martin Riedmiller in seinem Vortrag darauf zurückgreifen würde. So, erklärte der Google-Wissenschaftler, arbeiteten künstliche Intelligenzen wie ChatGPT nämlich. „Sie rechnen die Wahrscheinlichkeit aus, welches Wort als nächstes kommt und bilden damit einen Text.“

Riedmiller ist gebürtiger Spaichinger und hat sich in der Wissenschaft einen Namen gemacht mit der Arbeit zu Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen. Seit 2015 arbeitet er für DeepMind, eine Tochter des Google-Konzerns Alphabet. Beim Neujahrsempfang des Landkreises und der Gemeinde Immendingen in der Immendinger Donauhalle gab er am Sonntag einen Einblick in seine Arbeit.

1 von 30

Möglichst nah am menschlichen Gehirn

Riedmiller hat Robotern Fußball spielen beigebracht, einen Wagen gelehrt, wie er einen Stab in der Senkrechten balanciert und einen Greifarm dazu gebracht, Klötzchen zu greifen, stapeln und sogar aufzuräumen. Oder besser gesagt: Er hat die Maschinen mit den richtigen Formeln und Algorithmen gefüttert, damit sie es selbst lernen.

„Das ist ähnlich, wie wenn wir Fahrrad fahren lernen“, erklärte Riedmiller, „da sagt uns niemand, wie stark wir in die Pedale treten müssen und wir schaffen es trotzdem.“ Diese Arbeitsweise menschlicher Gehirne so gut wie möglich auf Maschinen zu übertragen, sei das Ziel von künstlicher Intelligenz.

Das Wahljahr 2024 im Fokus

Von der Technologie der Zukunft zurück zu den harten Realitäten des Hier und Jetzt: Landrat Stefan Bär und Immendingens Bürgermeister Manuel Stärk widmeten sich in ihren Neujahrsansprachen den drängenden gesellschaftlichen Themen - allen voran dem Wahljahr 2024.

Die Umfrageergebnisse ließen besonders „im Osten der Republik nichts Gutes erwarten und sind geradezu beängstigend“, meinte Stärk. Auch die Präsidentschaftswahl in den USA werde Einfluss auf Deutschland und die Weltwirtschaft haben, fügte Bär an: „Je nach Ausgang werden die Karten neu gemischt.“

Umso dringlicher appellierten beide Politiker an die Menschen im Landkreis, sich für die Kommunalwahl am 9. Juni aufstellen zu lassen. „Gerade in schwierigen Zeiten braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen und gestalten wollen“, so Bär.

Es ist der Zusammenhalt, der unsere Gemeinde Immendingen aber auch den Landkreis Tuttlingen ausmacht." Bürgermeister Manuel Stärk

Zumal es auf kommunaler Ebene kein parteipolitisches Geplänkel wie in der großen Politik gebe, betonte Stärk. „Hier haben wir ein funktionierendes Gemeinwesen und es ist der Zusammenhalt, der unsere Gemeinde Immendingen aber auch den Landkreis Tuttlingen ausmacht - gerade auch in schweren Zeiten.“

Drei Wünsche für das neue Jahr

Bär äußerte drei Wünsche für 2024: Er wolle besser regiert werden - die Ampelkoalition habe zwar einen guten Start hingelegt, „in den letzten Monaten rumpelt es aber doch arg“. Er wolle besser überzeugt werden, denn er glaube fest daran, dass Menschen schwierige Entscheidungen mittragen, wenn sie die Notwendigkeiten und Zusammenhänge verstehen. Und er wünscht sich mehr Vertrauen in den Staat, wenngleich es „zwingend eine klare staatliche Fokussierung auf das Wesentliche und damit auf das Notwendige“ brauche.

„Wir tun uns alle keinen Gefallen, wenn wir auf einem solchen Niveau miteinander umgehen.“ Landrat Stefan Bär

„Die Zukunft gehört den Mutigen“, schloss Bär. Die Krisen seien auch eine Aufforderung, „für unsere Gemeinschaft und unser Land einzutreten. Wer außer wir selbst soll dies denn sonst tun?“

Für den stillen Protest der Bauern, die mit Traktoren und anderen Maschinen vor die Donauhalle gekommen waren, hatten die Politiker Verständnis, Stärk bekräftigte sogar seine Unterstützung. Bär fügte an, dass er die Verwendung von Galgen - an dem, wie am Samstag in Deilingen, eine symbolische Ampel aufgehängt wurde - „absolut geschmacklos“ finde. „Wir tun uns alle keinen Gefallen, wenn wir auf einem solchen Niveau miteinander umgehen.“