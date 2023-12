Einer über ein Hobby hinausgehenden Aktivität frönt Beatrix Tavlarios. Sie stellt aus Obst Schnaps her und setzt damit auf dem Klosterhof in Amtenhausen bei Zimmern eine Tradition bereits in der vierten Generation fort. Und sie hat weitere Pläne.

Schon der Urgroßvater von Beatrix Tavlarios, Josef Reifenschweiler, aus der Ortenau stammend, hatte auf dem erworbenen Klosterhof eine Schnapsbrennerei eingerichtet.

Sein Sohn Wilhelm setzte die Herstellung von Destillaten fort und Hofnachfolger Klaus Heiß behielt das sogenannte Brennrecht, das heißt die Erlaubnis, die an die Person gebunden ist, zur Herstellung von geistigen Getränken bei, sodass seine Tochter nun das Familienhobby weiterführen kann.

Abschluss im Bereich Brenner gemacht

„Ich bin stolz darauf, die Tradition fortsetzen zu können“, sagt sie. Sie wollte auf dem Gebiet jedoch nicht halbherzig tätig sein, sondern die Sache maßgeschneidert betreiben.

Das Rüstzeug hierfür hat sich die ebenfalls ausgebildete Landwirtin in drei Semestern mit abschließender Prüfung zum Berufsabschluss Brenner an der Fachschule in Offenburg erworben. Ihre Leidenschaft ist somit mehr als ein Hobby.

Es fragt sich, wie kommt Beatrix Tavlarios, ursprünglich gelernte Industriekauffrau, zu diesem Betätigungsfeld? Ihre Begründung ist verständlich. „ Ausschlaggebend hierfür ist, die Tradition auf dem Hof fortzusetzen, die Liebe zur Natur und auch die Verbundenheit zum schönen Amtenhauser Tal, in dem ich aufgewachsen bin“, erläutert sie und führt weiter aus, dass ihr die Streuobstwiesen als Paradies für viele Tiere und Vögel am Herzen liegen.

Viele Früchte werden nicht mehr verwertet

Früher nutzte man den Obstertrag zur Herstellung von Most und auch Schnaps für den Hausgebrauch. Die moderne Entwicklung hat jedoch dazu geführt, dass die Früchte der Bäume nicht mehr verwertet werden mit der Folge, das die Bäume nicht mehr gepflegt werden und mehr und mehr absterben.

Das Hoffest Beatrix Tavlarios lässt sich bei ihrer Brennerei auch über die Schulter schauen. Beim Hoffest am 15. Dezember kann man sich ab 14 Uhr über Details der Schnapsherstellung informieren. Und natürlich können die Produkte auch probiert werden.

Tavlarios hält es für wichtig, diese Ressourcen wieder zu nutzen - auch als ein Beitrag zur Landschaftspflege, wobei sie in der Herstellung von Destillaten aus dem Obst, eine, wenn auch eher bescheidene Möglichkeit sieht.

In ihren Bestrebungen ist sie nicht alleine. Ihre ganze Familie unterstützt sie. Inzwischen sind sogar Gartenbesitzer auf sie zugekommen mit der Bitte ihren Obstertrag in ihrer Brennerei zu verwerten. Dazu bietet sie im kommenden Jahr Brennseminare an.

Menge und Herstellung wird genau protokolliert

Das Kontingent von Tavlarios umfasst jährlich 300 Liter reinen Alkohol. Die Einhaltung wird vom Zoll streng überwacht. Es muss penibel Buch geführt werden. Jeder Brand ist zuvor unter Angabe von Menge, Tag und Uhrzeit anzumelden.

In die Brennblase ihres Brenngerätes, das ist der Behälter, in dem das zuvor vergorene Obst, auch Maische genannt, eingefüllt und erhitzt wird, passen 150 Liter.

Ein Brand dauert zweieinhalb Stunden. Entsprechend dem ohnedies verfolgten Prinzip der Nachhaltigkeit wird als Energie für den Brennprozess Holz verwendet. Bisher hat die Fachfrau schwerpunktmäßig Zwetschgen, Zibarten, Kirschen, Äpfel und Birnen gebrannt.

In Planung sind Gin und Whisky

In der Planung ist, künftig auch Gin und Whisky aus hofeigenem Getreide herzustellen. Angedacht ist für den Vertrieb auch ein kleiner Hofladen mit Probierraum.