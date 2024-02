Nach der Überlieferung geht die Ermittlung des Immendinger Glatzenkönigs auf eine ausgelassene Zecherei an Fasnet 1910 zurück. Da es für diesen närrischen Akt eine Verordnung gibt, müssen die haarlosen Flächen durch zwei Vermessungsakteure als kompetente Experten ermittelt werden.

Die ersten drei bekommen einen Orden

Mit viel Gaudi und einem geeichten Maßband werden akribisch genau die Länge und die Breite der haarlosen Kopfflächen festgestellt. Die Daten werden sodann in Quadratzentimeter umgerechnet. Und so der Sieger - in diesem Jahr Matthias Münzer - und zwei weitere Glatzköpfe mit den Rängen zwei (Oliver Kessing) und drei (Pascal Dury) ermittelt.

Der Zunftmeister zeichnet unter viel Applaus die Sieger mit dem Glatzköpfeorden aus. Der erreichte Rang wird ihnen in großen Zahlen auf die Stirn geschrieben. Es gibt auch eine fachmännische Bewertung für die Kahlköpfe: Diejenigen, bei denen das Haar vorne fehlt seien große Denker, die mit kahlem Hinterkopf große Liebhaber. Wenn es vorne und hinten an Haaren mangelt, denken diese, sie seien große Liebhaber.