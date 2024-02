Magische Momente beim Zunftball

Viel Magie lag am Samstagabend über dem Zunftball der Immendinger Strumpfkuglerzunft, bei dem auch der 70. Geburtstag der Figur Gretele gefeiert wurde: Harry Potter in der Zauberschule, Miraculix beim Brauen des Zaubertranks und ein Glitzerzauber mit Tina Turner. Weit über hundert Mitwirkende nahmen das Publikum in der vollbesetzten Donauhalle mit in eine Welt der Filmstars, Showgrößen, der starken Männer, älteren Damen und der nicht immer ganz artigen Waldkindergartenbesucher.

Eindrucksvoll wie immer war der Einmarsch der Narrenzunft Strumpfkugler mit allen Traditionsfiguren und der Narrenkapelle unter Leitung von Antal Fenyvesi. Auf die Eröffnung durch Zunftmeister Sascha Zimmer folgten der Hanseletanz und der nebelumwaberte Donaugeistertanz. Bernhard Welle und Jonas Hall führten durch das Programm und glossierten gleichzeitig das Ortsgeschehen. Für Welle war es nach 35 Zunftabenden und fünf Zunftmeistern der Abschiedsauftritt als Moderator.

Was ihre Papas so alles über die Ereignisse oder die Probleme in Immendingen erzählten, berichteten die Kleinen des neuen Waldkindergartens nun ihrer Tante Grete. So auch, dass nach langer Planungsphase endlich das neue „Légère-Hotel“ in Zimmern entstehe und den Ortsteil zur Kulturmetropole verwandle. Noch einmal zum Leben erweckt wurde in einer fantastischen Kulisse die allseits geliebte Rockröhre Tina Turner. Das Ballett um Alexandra Börtzler begeisterte das Publikum. Zum neuen musikalischen Leiter der Gemeindemusikkapelle avancierte Luciano Ferraro beim ersten gemeinsamen Show-Auftritt der „Il Basaltos“ und der Gemeindemusiker, der für viel Stimmung sorgte.

Eine Rückkehr nach Hogwarts und ein Wiedersehen mit Harry Potter sowie seinen Freunden Hermine und Ron erlebten die Zuschauer in der Szene „Harry Potter und die Heimat der Geister“. Auf die aufwendige Graduierung in der Zauberschule folgte ein schauriger Tanz der (Donau)Geister, ehe sich herausstellte, dass Harrys Eltern tatsächlich ein Donaugeist und ein Gretele waren.

Vom „Gangster's Paradise“ direkt im „County Jail“ gelandet waren Häftlinge, die anschließend ganz in Orange über die Bühne wirbelten. Auch die Cops, die zu ihrer Bewachung abgestellt waren, hatten die Insassinnen des Frauenknasts gut im Griff. Freiheit für das Ballett unter Leitung von Jana Hör gab es nur gegen eine Zugabe. Siegreich gegen die Römer behaupten konnten sich schließlich die Gallier Asterix und Obelix, die von Miraculix mit seinem Zaubertrank unterstützt wurden. Zwar verlor der eine oder andere tanzende Zunftrat bei dieser Abschlussszene mitunter etwas die Orientierung auf der Bühne, das lag aber sicherlich nicht an der Choreographin Susanne Zimmer.

Die Akteure: Die Szenen-Leitung hatten: Steffen Schneider-Strittmatter (Waldkindergarten), Andreas Disch und Benni Hoffmann (Harry Potter) sowie Suanne Zimmer (Asterix). Alexandra Börtzler (Tanz Tina Turner) und Jana Hör (Tanz Frauenknast) übernahmen die Choreographien. Carina Kehm und Sabrina Spegel traten als Unterdorfschnallen auf. Moderatoren waren Bernhard Welle und Jonas Hall. Um Kulissen und Licht kümmerten sich Peter Disch und Bernhard Zimmer, um den Ton Lukas Schneider-Strittmatter und Timo Gnoth. Die Leitung des Küchenteams hatten Ingo Henning und Lutz Neumann.