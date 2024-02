Immendingen

Lärmaktionsplan wird erneut beraten

Immendingen

Eine starke Verkehrsbelastung herrscht weiter auf der durch Immendingen führenden Bundesstraße 311. Der Lärmaktionsplan soll für Verbesserungen sorgen. Der Gemeinderat diskutiert die Planung in vierter Runde. (Foto: Jutta Freudig )

Bereits seit über einem Jahrzehnt ist es Thema des Lärmaktionsplans, wie die Anwohner an der gemeindeweit am stärksten befahrenen Straße, der Bundesstraße 311, besser vor den Auswirkungen des Verkehrslärms geschützt werden können. In einer weiteren Debatte befasst sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag, 26.