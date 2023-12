Ab Sonntag kann in Immendingen wieder auf Krippen-Erkundungstour gegangen werden. Denn dann werden 54 Exemplare zu sehen sein - im ganzen Ort verteilt. Bei der dritten Auflage gibt es einige Neuerungen.

Ob Krippenmosaik, Jesuskind im Vogelhaus oder eine Krippe mit Kuscheltieren für die ganz Kleinen: In diesem Jahr wird manches Modell erstmals zu sehen sein. „Es gibt einige Sachen, die es 2022 noch nicht gab“, sagt Sybille Fässle vom katholischen Familiengottesdienstteam, das die Aktion auch in diesem Jahr wieder organisiert hat. Etwa zehn Exemplare seien im Vergleich zum Vorjahr neu dabei.

Nach Weihnachten ist vor Weihnachten

Unter anderem auch 45 bis 50 Zentimeter große Krippenfiguren, die speziell angeleuchtet werden sollen. „Wenn Weihnachten vorbei ist, gibt es Angebote, da hatten wir ein Auge drauf und haben Dinge erworben“, erklärt Fässle.

Für die ganz Kleinen gibt es eine Krippe mit Kuscheltieren zu entdecken. (Foto: Sybille Fässle )

Im Laufe der Woche wurden die Krippen nach und nach aufgebaut. Im Vergleich zu 2021, dem ersten Jahr, als der Weg innerhalb eines Tages aufgebaut wurde und vieles noch improvisiert war, ist der Fundus inzwischen ordentlich angewachsen. „Wir haben alles eingelagert, müssen das Material sichten und Dinge wie Stroh oder Moos erneuern“, sagt Fässle.

Sterne weisen in diesem Jahr den Weg

Neben einigen Mitgliedern des Familiengottesdienstteams hilft auch der Bauhof beim Aufbau mit. Alle, die sich zudem am Krippenweg beteiligen, wie beispielsweise der Kindergarten, bauen selbst auf. „Wir erfahren große Unterstützung in der Gemeinde“, schildert Fässle. So habe beispielsweise Zeller & Jochum Holzbau Holz für neue Schilder sowie zwei wetterfeste Boxen für die Flyer gespendet.

Der Lageplan zeigt an, wo welche Krippen zu finden sind. (Foto: Katholisches Familiengottesdienstteam )

Denn nicht nur die Anzahl der Krippen ist in den vergangenen beiden Jahren gewachsen. Auch um einige Erfahrungen reicher sei man geworden. Denn weil es zuletzt in die „günstig beschafften Boxen“ für die Flyer reingeregnet habe, sollen diese nun trocken bleiben.

Und auch bei den Schildern an den Krippen habe das Orga-Team Verbesserungsbedarf gesehen. „Die Leute von vor Ort kennen sich aus, klar, aber für Besucher von außerhalb war es schwieriger“, sagt Fässle. Die Nummern der Krippen seien zwar auf dem Lageplan, nicht aber auf den Schildern bei den Krippen zu finden gewesen.

Zehn neue Krippen gibt es in diesem Jahr zu entdecken. Unter anderem auch eine Krippe in einem Picknickkorb. (Foto: Sybille Fässle )

Neu ist zudem das Motto, das den Weg begleitet: „Folge dem Stern“, lautet es. „Für den Familiengottesdienst sind wir auf die Geschichte des kleinen Sterns gestoßen, der von der zehnjährigen Ministrantin Mia gespielt wird“, berichtet Fässle. Dieser erzähle, was das Wichtige in der Zeit vor Weihnachten ist.

Das ist auch für den Krippenweg toll, denn auch in der Weihnachtsgeschichte leitet der Stern den Weg. Sybille Fässle

Er zeigt nun an, welche Nummer die jeweilige Krippe hat „und ist das Wiedererkennungssymbol auf den Schildern. Schau, wo der Stern ist, dann findest du die Krippe.“

An drei Tagen soll bewirtet werden

An zwei Sonntagen und einem Samstag wird es in diesem Jahr zudem eine Bewirtung geben. Weil es kein Café gebe und auch die Toilettenfrage schwierig sei, habe das Familiengottesdienstteam Kontakt zum Sportverein und zum Verein INKGE gesucht, um zu fragen, ob diese auch bewirten würden. „Weil das bei INKGE im vergangenen Jahr gut lief, wollten wir schauen, dass wir 2023 wieder etwas auf die Beine stellen“, sagt Fässle. „Wir wollen den Krippengehern auch etwas anbieten.“

Ein Flyer informiert über die Bewirtungstermine. (Foto: p, )

Bei jedem Wetter werden am Sonntag, 10. Dezember, ab 14 Uhr die Mitglieder von INGKE beim Unteren Schloss Kaffee, Kuchen und Glühwein anbieten. Ebenfalls bei jedem Wetter wird am Samstag, 30. Dezember, von 16 bis 20 Uhr der SV TUS Immendingen am katholischen Pfarrheim Getränke wie Glühwein, Punsch und Bier anbieten.

Einnahmen werden an einen guten Zweck gespendet

„Das Familiengottesdienstteam bewirtet bei schönem Wetter am Sonntag, 17. Dezember“, sagt Fässle - ebenfalls am katholischen Pfarrheim. Angeboten werden sollen Grillwürste, Waffeln und Apfelpunsch. „Wenn es stark regnet oder schneit, und zu erwarten ist, dass wenige Leute unterwegs sind, dann bewirten wir nicht“, sagt Fässle. Auf der Homepage wolle das Familiengottesdienstteam aber frühzeitig darüber informieren. „Natürlich hoffen wir, dass es stattfinden kann.“

Alle Einnahmen sollen wie 2022 an eine gute Sache gespendet werden. Wem das Geld zugute kommt, ist noch nicht klar. „Wir sind derzeit im Austausch, haben uns ein paar Dinge überlegt. Noch steht der Spendenzweck aber nicht fest“, sagt Fässle.