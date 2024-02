Joachim Heizmann ist stolzer Badner. Er hat einen roten Traktor, Baujahr 1955, einst zugelassen mit DS-Kennzeichen. Ein solches soll er nach Möglichkeit auch in Zukunft bekommen können. „Mein Interesse an dem Altkennzeichen DS liegt wohl in meiner Abstammung“, erklärt er.

Heizmann wohnt seit knapp 60 Jahren in Immendingens Ortsteil Zimmern, so wie seine Familie seit vielen Generationen in dem badischen Ort lebt. Zur Welt kam er im Krankenhaus in Möhringen, ebenfalls badisch. Dort wird in der Vorstadt auch in jedem Jahr zur Fasnet das badische Wappen an der B 311 aufgestellt.

Nachfrage bei Zulassungsstelle wird schroff abgewiegelt

„Ich bin kein Separatist, aber der regelmäßige Diskurs zwischen Schwaben und Alemannen beziehungsweise zwischen Badnern und Württembergern darf nicht verloren gehen. Das Diskutieren über die kulturellen Unterschiede macht Spaß“, sagt er und lacht.

Und wer für das Donaueschinger Kennzeichen ist, ist nicht gegen Tuttlingen. Michael Seiberlich

Als er von dem Beschluss im Nachbarkreis - der Kreistag im Schwarzwald-Baar-Kreis hat sich Ende Dezember 2023 für die Wiedereinführung des DS-Kennzeichens ausgesprochen - hörte, fragte er bei der Zulassungsstelle des Landratsamts in Tuttlingen an, ob das für den Kreis Tuttlingen auch geplant sei.

Am Telefon sei ihm aber ziemlich schroff mitgeteilt worden, dass der Kreis Tuttlingen da nicht mitmachen werde - obwohl es zum damaligen Zeitpunkt noch keinen Kreistagsbeschluss gegeben hatte.

Heizmann kann sich gut vorstellen, dass andere auch Altkennzeichen wollen

Mit Blick auf die „aktuelle Flut von Altkennzeichen“ auf den Straßen, wie Leonberg, Horb oder Überlingen, sagt Heizmann: „Die Altkennzeichen sind beliebt, es könnte auch noch mehr Bürger im Landkreis Tuttlingen geben, die sich ein Altkennzeichen DS wünschen.“

Zuspruch auch im Kreistag

Dazu gehört grundsätzlich auch Michael Seiberlich. Der CDU-Kreisrat erzählt: „Ich bin mit meinem ersten Auto auch noch mit Donaueschinger Kennzeichen gefahren“, sagte er, der als Möhringer Verständnis für die Initiative aufbrachte.

Joachim Heizmann ist stolzer Badner. Er hätte gern das DS-Kennzeichen zurück. (Foto: Privat )

Das seien Emotionen, die vor allem die badischen Gebiete ergreife. „Und wer für das Donaueschinger Kennzeichen ist, ist nicht gegen Tuttlingen“, stellte er klar.

Dennoch lebe man nun 50 Jahre im Landkreis Tuttlingen. „Diesen Weg müssen wir weitergehen und deshalb kann ich nur der Nutzung des Tuttlinger Kennzeichens zustimmen“, meinte Seiberlich, dessen Meinung sich dann der gesamte Ausschuss für Mobilität und Verkehr einstimmig anschloss.

Landrat sieht in Kennzeichen Markenbotschafter

Zur Erleichterung der Kreisverwaltung: „Ich bin dankbar für die Unterstützung und das klare Signal“, meinte Landrat Stefan Bär. Zuvor hatte Erster Landesbeamter Stefan Helbig die Auswirkungen erläutert, die das gewünschte Zulassen des DS-Kennzeichens haben kann.

Wenn die Zulassungsstelle in Tuttlingen andere Kennzeichen ausgeben würde, könne auch jeder Bewohner des Landkreises ein solches beantragen. „Und wenn auf dem Heuberg wer was gegen Tuttlingen hat, fährt er dann bald mit einem DS-Kennzeichen herum“, machte Bär die Dimension deutlich.

Und dies wollte die Kreisverwaltung verhindern. „Das Kennzeichen ist für viele Menschen von Wert und hat emotionales Gewicht. Aber jenseits aller Emotionalität: Wir hatten gerade das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Tuttlingen.Und das Kennzeichen ist ein Stück Identität und auch Markenbotschafter des Landkreises“, so Helbig.

„Und an dieser Marke wollen wir festhalten“, meinte der Landrat, der die Gesetzesänderung von 2012 „nicht der Weisheit letzter Schluss“ bewertete.

Baden-Württemberg hat 23 Altkennzeichen

Seitdem können Landkreise, die in der Rechtsnachfolge von aufgelösten Landkreisen oder kreisfreien Städten stehen, mehrere Kfz-Kennzeichen vergeben.

Dies trifft in der Region auf den Landkreis Konstanz und den Schwarzwald-Baar-Kreis zu. Der Kreis am Bodensee hatte 2021 bereits das Altkennzeichen Stockach (STO) erlaubt. Am 18. Dezember des vergangenen Jahres ließ der Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises dann Donaueschingen (DS) wieder zu.

Bis das erste DS-Kennzeichen kommt, vergeht noch Zeit Der Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises hat am 18. Dezember beschlossen, dass das Altkennzeichen DS wieder eingeführt werden soll. Weil einige Gemeinden des ehemaligen Landkreises Donaueschingen heute anderen Zulassungsbezirken angehören, muss sich der Schwarzwald-Baar-Kreis mit den weiteren Beteiligten abstimmen. Neben dem Kreis Tuttlingen sind das die Kreise Konstanz, aufgrund der Gemeinde Stetten, heute Ortsteil von Engen, und Breisgau-Hochschwarzwald, aufgrund der Gemeinde Unadingen, heute Ortsteil von Löffingen, wie Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes im Schwarzwald-Baar-Kreis, mitteilt. Denn dort könnte das DS-Kennzeichen ebenfalls wieder eingeführt werden. Rückmeldungen der zuletzt genannten Kreise stehen aber laut Frank noch aus. „Sobald alle Rückmeldungen vorliegen, werden wir auf dieser Grundlage ein sogenanntes Bewirtschaftungskonzept erstellen. Darin wird festgelegt, welche Buchstaben- und Zahlenkombinationen welchem Landkreis vorbehalten werden. Sobald dem alle Beteiligten zugestimmt haben, ist der nächste Schritt, die Einführung des Altkennzeichens DS beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg zur Prüfung vorzulegen“, schildert sie. „Sollte der Antrag Aussicht auf Erfolg haben, stellt dieses beim Bundesverkehrsministerium einen Antrag. Bis das neue Nummernschild mit ,DS’ durch die Zulassungsstelle ausgegeben werden kann, braucht es noch einige Zeit. Wir gehen davon aus, dass das Kennzeichen DS nicht vor Sommer 2024 verfügbar sein wird“, sagt sie zum zu erwartenden Zeitrahmen. „Anfragen liegen immer wieder vor. Doch eine Vergabe der Kennzeichen kann erst nach Abschluss des Verfahrens erfolgen“, erklärt sie auf Anfrage.

Beides würde den Landkreis Tuttlingen betreffen. Aus dem vorherigen Landkreis Donaueschingen wurden 1973 die Stadt Geisingen und die Gemeinde Immendingen mit ihren jeweiligen Ortsteilen, Emmingen sowie die späteren Tuttlinger Stadtteil Möhringen und Eßlingen eingemeindet. Vom Landkreis Konstanz kamen Liptingen, Schwandorf, Worndorf und Buchheim dazu.

Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg jetzt 23 Altkennzeichen. Auch im Landkreis Tuttlingen sind Fahrzeuge noch auf DS (62) oder STO (30) zugelassen. Dies sind in den meisten Fällen „Zugmaschinen“ und Anhänger, die wegen der Zulassung vor 1973 Bestandsschutz haben.

Joachim Heizmann bedauert Kreistags-Beschluss

Klaus Schellenberg (CDU) meinte zur Initiative, das DS-Kennzeichen auch im Landkreis Tuttlingen zuzulassen: „Ich kann die Emotionalität verstehen. Aus Gründen der Sachlichkeit sollten wir aber bei TUT bleiben.Es hat seit 2012 keine Initiative gegeben. Da kann der Druck vielleicht nicht so groß sein.“

Thomas Leibinger (Freie Wähler) mahnt wie Paul Haug (FDP) an: „Wir sind alle bestrebt, Verwaltungsaufgaben zu vereinfachen. Und dann machen wir ein Fass auf und produzieren Geschäft. Ich halte den Vorschlag der Verwaltung für den einzig richtigen.“

Joachim Heizmann bedauert den Beschluss, auch wenn er fast mit dessen Ausgang gerechnet hatte. Und auch Michael Seiberlich erklärt bei der Entscheidung: „Mir blutet das Herz schon ein wenig.“