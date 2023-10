Am 2. November wird der Adonia-Teens-Chor in der Donauhalle in Immendingen mit dem Musical „Hiob“ auftreten. Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aus Immendingen und Geisingen haben die Veranstaltung organisiert. Pfarrer Axel Maier berichtet, worum es in dem Musical geht, wie der Kontakt zustande kam und wie die Jugendlichen beherbergt werden.

Wie sind Sie auf Adonia und das Musical aufmerksam geworden?

Im Advent veranstalten wir in der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Immendingen immer einen Familiengottesdienst mit Kindern. In der Vergangenheit hatten wir Stücke von Adonia gekauft, die wir dafür genutzt haben. Wir haben gesehen, dass der Verein auch Musicals aufführt, sogar in der Nähe.

Mitarbeiterinnen des Familiengottesdienstteams haben sich mit mir und damals noch zusammen mit Pfarrerin Silke Bauer-Gerold und Ehrenamtlichen aus ihrer Gemeinde eine Aufführung vor Ort in Engen angeschaut. Wir waren begeistert und wollten selbst einmal Gastgeber sein.

Da es durch ökumenisch veranstaltete Kinderbibeltage ein sehr gutes Verhältnis zur evangelischen Kirchengemeinde gab, haben wir beschlossen, das Projekt gemeinsam anzugehen. Auch aus unserer Nachbargemeinde Geisingen sind sowohl die katholische als auch die evangelische Kirchengemeinde mit an Bord.

Wie kam der Kontakt zu Adonia zustande?

Man kann bei Adonia Interesse anmelden, eine Veranstaltung anzubieten. Vor zwei Jahren war der Vertrag eigentlich schon unterschriftsreif. Allerdings kam dann die Corona-Zeit dazwischen. Daher freuen wir uns jetzt umso mehr auf die Aufführung.

Welche Botschaft wird in dem Musical vermittelt ‐ und warum ist diese Ihrer Meinung nach wichtig?

Das Musical Hiob beschäftigt sich mit der Frage, wo Gott ist ‐ auch dann, wenn es uns schlecht geht und warum Gott Leid zulässt. Es geht um den Glauben an Gott und darum, Gott zu vertrauen. Hiob ist krank, wurde von seiner Frau verlassen, es geht ihm nicht gut. Und trotzdem hat er unendliches Gottvertrauen.

Das ist das, was den Menschen heutzutage oft fehlt, das Urvertrauen, und den Glauben daran, auch aus negativen Sachen, Kraft herausziehen zu können. Das Thema wird frech und jung umgesetzt, es ist also keine konservative Bibelveranstaltung, sodass wirklich jeder, auch ohne kirchlichen Hintergrund, sich das Musical anschauen kann.

Adonia Über den Verein Adonia ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe, der unter anderem Musicalfreizeiten organisiert. Laut Mitteilung nehmen jährlich 4000 Kinder und Jugendliche an einem der 60 Camps teil und geben mehr als 200 Konzerte. Mehr als 1000 ehrenamtlich Tätige sind dabei im Einsatz. Das „Musicalcamp“ besteht aus zwei Teilen. Einmal sind das vier Probe-Tage, in denen die 12- bis 19-Jährigen das Konzertprogramm einüben. Die Noten und ein vorproduziertes Album zum Üben haben sie laut Pressemitteilung vorab erhalten. Zudem gibt es vier Auftritts-Tage an verschiedenen Orten.

In einer Mitteilung von Adonia steht, dass es 60 Projektchöre gibt: Sind auch Darsteller aus der Region dabei?

Ja, zumindest von einem Mädchen weiß ich, dass sie aus Neuhausen ob Eck kommt. Es sind aber wohl noch mehrere Darsteller aus dem näheren Umkreis dabei.

Sie als Kirchengemeinden sollen das Musical mitorganisieren: Was war im Vorfeld der Veranstaltung für Sie zu tun? Was steckt an Arbeit dahinter?

Zuerst ging es darum zu klären, ob der Teens-Chor überhaupt bei uns auftreten kann. Es sollte in einer Halle sein, die ausreichend Platz bietet und auch eine entsprechende Bühnentechnik hat. Mit der Donauhalle haben wir einen passenden Ort gefunden ‐ dort haben 500 bis 600 Zuschauer Platz ‐ und diese dann bei der Gemeinde gebucht.

Der nächste große Schritt war dann, die Übernachtungsfrage zu klären. Die 14 Mitarbeiter von Adonia sowie die knapp 70 Kinder müssen untergebracht werden. Dadurch, dass Herbstferien sind und viele Familien wegfahren, war das nicht ganz einfach.

Wir haben mit dem Projektchor einige Adonia-Lieder einstudiert und auch bei einem Kuchenverkauf auf das Musical aufmerksam gemacht ‐ und schließlich 35 Gastfamilien gefunden, die je zwei oder mehr Kinder bei sich aufnehmen. Diese werden auch ein kleines Präsent bekommen, denn ohne Gasteltern wäre es nicht möglich gewesen, dass das Musical bei uns aufgeführt werden kann. Am Veranstaltungstag selber werden wir Essen für alle bereitstellen und tags darauf gibt es für jeden noch ein Frühstück und ein Lunchpaket.