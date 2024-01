Die Hewenschreck haben es am Wochenende krachen lassen. Schließlich feiern sie 2024 einen runden Geburtstag. Vor 30 Jahren waren es vornehmlich Frauen, die die Immendinger Fasnetfigur ins Leben gerufen haben. Pläne für die Zukunft haben die „Hewis“ heute einige. In den Anfangsjahren gab es jedoch einen besonderen Antrieb, die Gruppe am Leben zu halten.

Einst als Untergruppe der Narrenzunft geplant

Silke Schuler ist eines der Gründungsmitglieder der Hewenschreck. Zusammen mit 30 anderen wollte sie vor 30 Jahren an der Fasnet mitlaufen - und zwar mit Maske. „Die meisten waren zwischen 18 und 20 Jahre alt, hauptsächlich Frauen, die nicht in die Gretele wollten“, erinnert sich Schuler. Denn das Gretele, das dieses Jahr 70 wird, läuft ohne Maske beim Hansele mit. Die Donaugeister, ebenfalls Teil der Immendinger Narrenzunft, sind nur für Männer.

Unser Ziel war es, eine Figur ins Leben zu rufen, bei der auch Frauen Maske tragen können. Silke Schuler

Zuerst sei geplant gewesen, eine Untergruppe der Narrenzunft zu werden, berichtet Schuler. „Da gab es dann, glaube ich, größere Ängste, dass es keine Gretele mehr geben könnte“, sagt sie. „Dann haben wir gesagt, dass wir das alleine machen.“ 1994 war die Gründungsversammlung, 1995 der erste Umzug im Häs, 1996 der erste Hewi-Ball im Soldatenheim auf dem Talmannsberg, seit den 2000ern ist dieser jedes zweite Jahr in der Donauhalle.

Geist des Grafen von Lupfen spukt an der Fasnet

Unterstützung gab es vereinzelt sogar von Mitgliedern der Narrenzunft, berichtet Schuler. „Peter Disch hat Figur und Maske entworfen.“ Auch die Geschichte zu den „Hewis“ kommt von ihm. Die Burg Junghewen auf dem Höwenegg sei einst von verschiedenen Grafen bewohnt gewesen, so Schuler. Unter anderem vom Grafen von Lupfen. Dieser sei bei einem Überfall in einem Verlies eingesperrt gewesen und dort vergessen worden. Seither ist er der „Hewenschreck-Geist“, der herumspukt.

Angelehnt an die damalige Zeit ist das Häs aus Leinenstoff, die Hose braun, das Oberteil zur Hälfte in Weinrot, zur Hälfte in Grau. „Das Geschell soll das Kettenrasseln darstellen“, sagt Schuler, war der Graf von Lupfen doch angebunden.

Die Maske hat einen weit aufgerissenen Mund, der das Schreien symbolisiert. Silke Schuler

Diente Hanf in den Anfängen als Haar, wurde dieses durch das Fell einer Heidschnucke ausgetauscht. „Wir haben gestunken wie ein Bock“, erinnert sich Schuler auch an Kommentare anderer Zünfte und lacht.

Inzwischen mehr als 100 aktive Mitglieder

„Die Mitgliederzahl ging ziemlich schnell nach oben“, berichtet Schuler. „Es sind auch schnell mehr Männer gekommen.“ Inzwischen zählen die Hewis mehr als 100 Aktive. „Es ist schön, dass wir noch da sind“, freut sich Schuler.

Wir hatten einen riesigen Ehrgeiz und wollten es der Narrenzunft zeigen. Silke Schuler

„Das hat uns lange angetrieben“, schildert Schuler, die 19 Jahre auch die Vorsitzende der Hewis war. Denn: „Anfangs wurden wir von der Narrenzunft belächelt. Durften beispielsweise auch nicht in die Halle, um zu proben.“

Hewis wollen unabhängig bleiben

Inzwischen habe sich das Verhältnis aber normalisiert. Dass es mit der Narrenzunft nicht geklappt hat, hatte auch etwas Gutes. „Das Schöne ist, dass wir uns jedes Jahr neu erfinden können“, sagt Martin Weißhaupt, der im achten Jahr den Vorsitz inne hat. Denn die Hewis sind in keiner Narrenvereinigung. „Wir wollen lieber unabhängig bleiben.“

Silke Schuler ist Gründungsmitglied der Immendinger Hewenschreck. Sie war 19 Jahre Vorsitzende, ehe Martin Weißhaupt diesen Posten übernommen hat. (Foto: Linda Seiss )

Weißhaupt ist seit seinem 18. Geburtstag bei den Hewis. „Meine Familie war nie sehr närrisch unterwegs. Aber ich kann mich erinnern, dass sie immer vom Ball der Hewis geschwärmt haben und ich wollte bei der Fasnet mitmachen“, berichtet er.

Häs ist für jeden Charakter geeignet

Mit Blick auf sein Häs sagt er: „Ich kann es gar nicht erwarten, wieder hineinzuschlüpfen. Wenn man so richtig Narr ist, ist man stolz darauf, sein Häs tragen zu dürfen.“ Vor allem, weil der Hewenschreck auch zu jedem Charakter passe.

Die Figur kann ruhig sein, aber auch wild. Wir haben alles offen gelassen. Du kannst sein, wie du willst. Silke Schuler

Interessenten gebe es genügend. „Die Leihhäser sind alle draußen“, berichtet Weißhaupt. Ein Jahr könne man sich die Fasnet bei den „Hewis“ anschauen, im Folgejahr dann ein Häs kaufen. Etwa 800 Euro kostet das. Kinder bekommen das Häs bis zum 16. Geburtstag gestellt. „Es ist wichtig, dass wir die Jugend abholen. Wenn wir als Verein attraktiv bleiben, kann ich mir vorstellen, dass wir die Ämter dann einmal an den Nachwuchs abgeben können“, sagt er.

Plan für eigenes Vereinsheim und Fasnetwagen

In puncto Zukunft haben die Hewenschreck ohnehin den ein oder anderen Plan. So soll das Vereinsheim der Sänger, neben dem Schützenhaus auf dem Talmannsberg, übernommen werden. „Dann haben wir die Rahmenbedingungen, um uns vergrößern zu können“, schildert Weißhaupt. Derzeit sei das Equipment auf mehrere Garagen und Keller verteilt. „Dann hätten wir auch die Möglichkeit, ein Zelt oder einen Kühlschrank anzuschaffen.“

Auch ein Fasnetwagen sei dann denkbar. Dieser sei bisher immer daran gescheitert, „weil wir nicht wussten, wohin. Das passt dann auch zu den steigenden Mitgliederzahlen. Wir wachsen und wir wollen weiter wachsen.“

Fasnethochzeit steht bevor

Noch ist das aber Zukunftsmusik. Zuerst einmal stehen noch einige Veranstaltungen an. Auf ein Highlight freut sich Weißhaupt besonders: die Umzüge in Freudenstadt am Wochenende. „Da steht die ganze Stadt auf dem Kopf. Was an der Fasnet los ist, bekommt man erst richtig mit, wenn man im Verein ist“, schwärmt er.

Neben dem Umzug in Immendingen laufen die Hewis dann auch in Tübingen und erstmals in St. Blasien mit. „In dem Moment, in dem man ins Häs schlüpft, ist man mit allen anderen verbunden“, freut sich Weißhaupt auf die närrischen Hochtage. „Am Aschermittwoch könnte ich manchmal echt heulen.“