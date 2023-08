Kanal ist in schlechtem Zustand

Ersten Schätzungen zufolge muss die Gemeinde Immendingen rund 700.000 Euro investieren, um allein das Kanalnetz in Ippingen und in Bachzimmern wieder auf Vordermann zu bringen. Das haben Spülungen und Kamera–Befahrungen der beiden knapp neun Kilometer langen Kanalsysteme ergeben, die im Rahmen der Eigenkontroll–Verordnung vorgenommen wurden. Die Höhe des voraussichtlichen Sanierungsaufwands überraschte sowohl die Gemeindeverwaltung als auch den Gemeinderat.

Über das Ergebnis der Überprüfungen in den Kanalnetzen Ippingens und Bachzimmerns sowie bei insgesamt 250 Schächten der beiden Teilorte informierte Tobias Meyer vom Ingenieurbüro BIT bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die im vergangenen Jahr gestartete Überprüfung ist die erste in der Gesamtgemeinde, der nun noch weitere Tests in Hintschingen und Zimmern folgen, danach in Mauenheim und Hattingen sowie schließlich im Kernort.

Nach den Kamerabefahrungen habe man die Kanäle je nach Schäden in Objektklassen von null bis fünf eingeteilt, wobei die Klasse null keinen Sanierungsbedarf verlange, die Klasse fünf umgehende Reparatur. Die in Ippingen und Bachzimmern festgestellten Schäden ordnete Meyer zwischen drei und fünf ein, was größtenteils eine mittelfristige Sanierung notwendig mache. Betroffen seien knapp drei Kilometer Kanäle, also rund ein Drittel der Gesamtlänge.

Tobias Meyer betonte, dass das vorliegende Ergebnis, welches er als nicht zu schlecht ansah, „kein konkretes Sanierungsprogramm“ bilde. Wie schon beim Start in die Untersuchungen im vergangenen Jahr hob der Fachmann hervor, die regelmäßigen Überprüfung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung diene durchaus nicht nur der Dokumentation gegenüber der Wasserbehörde. Sie sorge auch dafür, dass die Kanalisation der Gemeinde erhalten werden könne, dass die Möglichkeit zu langfristigen Sanierungsplänen bestehe und man bei anstehenden Straßensanierungen über den Zustand der darunter liegenden Kanäle informiert sei.

„Ich hätte mir bessere Werte gewünscht“, erklärte dagegen Bürgermeister Manuel Stärk. „Dieser Betrag allein für Ippingen und Bachzimmern ist schwer verdauliche Kost“, meinte er. Zumindest seien keine Sofortmaßnahmen nötig. Mit Blick auf die weiteren Kanaluntersuchungen, die nun in den einzelnen Ortsteilen bis mindestens 2025 folgen betonte Stärk: „Wir brauchen ein Gesamtbild, um zu entscheiden, wie es weitergeht.“ Liege dem Gemeinderat das Ergebnis der Gesamtschau vor, sehe man, welche Reparaturen am dringendsten sind.

Recht erstaunt äußerte sich der Ippinger Ortsvorsteher Christian Butschle über den hohen Sanierungsbedarf: „Die Ippinger Kanäle sind eigentlich die neuesten im Gemeindegebiet“, wunderte er sich und wollte wissen, wo genau Schäden festgestellt wurden. Laut Meyer verteilen diese sich im Bereich des ganzen Ortes. Gemeinderat Niklas Graf wollte wissen, wie lang ein vollständig sanierter Kanal halte. Bei kompletter Erneuerung seien es etwa 80 Jahre, so Meyer. Hilfreich seien die Untersuchungen auch, wenn Straßen in sehr schlechtem Zustand seien, wie etwa die Rathausstraße in Hattingen, hob Ortsbaumeister Martin Kohler hervor. Dann wisse man, dass neben dem Straßenbau auch Arbeiten an Kanal und Wasserleitungen in Angriff genommen werden müssen.