Infopoint in Immendingen wird bald realisiert

Die Baukosten für den lang geplanten Infopoint an der Immendinger Donauversinkung fallen günstiger als erwartet aus. Der Gemeinderat vergab jetzt die Landschaftsbau- und Schlosserarbeiten für den Informationspavillon. Ähnliche Projekte, an denen Touristen und Einheimische Details über das Naturphänomen Donauversinkung erfahren, sollen in Möhringen und Fridingen realisiert werden. Bis zum Frühsommer will man die Arbeiten fertigstellen.

Vorgesehen ist in Immendingen ein ovaler Informationspavillon, der samt Überdachung etwa zehn Meter lang wird. Die Wände sind aus Metall, die Sitzbank ebenfalls, wobei eine Holzauflage angebracht wird. Die Infotafeln sind bruchsicher verglast. Damit will man dem um sich greifenden Vandalismus entgegenwirken. Ein Grund auch, warum letztlich auf eine Digitalisierung der Anlage und die nötige Stromversorgung verzichtet wird.

Der Standort des Infopoints befindet sich im Unteren Ösch an der Ausfahrt der überdachten Holzbrücke über die Donau, also direkt zwischen den beiden Donauuferparks und am Donau-Radwanderweg. Dort gibt es bereits eine kleine Grünanlage mit Feldkreuz und Sitzbank. Das Kreuz soll einen neuen Platz näher an der Straße erhalten. Der Infopoint wird durch Fahrradstellplätze ergänzt. Vorgesehen sind auch drei Autostellplätze entlang der Straße. Die Anlage wird mit Büschen und Rasen begrünt.

Für die Garten- und Landschaftsarbeiten, mit denen die Firma Kähler Garten und Landschaftsbau in Eigeltingen beauftragt wurde, entsteht ein Aufwand von 65.735 Euro. Die Schlosserarbeiten für alle drei Infopoints übernimmt die Firma Ruf und Keller aus Tengen, wobei die Kosten des Immendinger Pavillons 40.226 Euro betragen. In beiden Fällen lagen die Angebote der Firmen unter den Erwartungen. Im Etat 2024 sind für den Infopoint 164.000 Euro ausgewiesen, wobei es einen 50-prozentigen Zuschuss gibt.

Die Projektkoordination liegt bei der Donaubergland Tourismus Gesellschaft. Nach der Vergabe sollen die Arbeiten von April bis Mai umgesetzt werden.