An der Fabrikstraße in Immendingen wird voraussichtlich schon in wenigen Monaten eines der ambitioniertesten Gastronomie–Projekte der jüngeren Zeit an den Start gehen. Die Kleinbrauerei Farrenbräu aus dem Ortsteil Zimmern plant, zu expandieren.

Insgesamt 150 Sitzplätze sind angedacht

In der ehemaligen Halle der Baufirma Abert an der Donau soll eine Schaubrauerei mit Gastronomie entstehen. 50 Sitzplätze wird es im Inneren, 100 in der Gartenwirtschaft geben. Pro Brauvorgang sollen maximal rund 3000 Liter Bier hergestellt werden. Zum Schutz der Anwohner sollen Filteranlagen die dabei entstehenden Gerüche absorbieren.

Wir freuen uns darauf, dass Farrenbräu expandiert und die neue Gastronomie eine Bereicherung an einer schönen Stellen Immendingens schafft. Bürgermeister Manuel Stärk

Eine Bauvoranfrage für das Projekt hatte den Gemeinderat bereits im Sommer 2021 beschäftigt. „Wir freuen uns darauf, dass Farrenbräu expandiert und die neue Gastronomie eine Bereicherung an einer schönen Stellen Immendingens schafft“, erklärte Bürgermeister Manuel Stärk.

Denn am Montag ging es beim Gemeinderat um die Nutzungsänderung und den teilweisen Umbau der exponiert gelegenen, einstigen Maschinenhalle.

Maschinenhalle soll zur Brauerei werden

Geplant sei der Umbau der bestehenden, zweigeschossigen Maschinenhalle in eine Brauerei, erklärte Ortsbaumeister Martin Kohler. Das Gebäude bleibe im Wesentlichen unverändert. Rund zwei Drittel der Hallenfläche dienen dem Brauvorgang. Im restlichen Teil wird die Innengastronomie untergebracht.

Daran grenzt die Gartenwirtschaft an. 34 Stellplätze sind vorgesehen. Wie Kohler informierte, würden angedachte Schallschutzmaßnahmen für die Anwohner vom Landratsamt in Tuttlingen geprüft.

Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag

In der neuen Brauerei sollen sechs Arbeitsplätze entstehen. Als Betriebszeiten der Brauerei nannte Kohler Montag bis Freitag, jeweils von 6 bis 18 Uhr. Bei der Gastronomie sei eine Öffnung in der Zeit von Mittwoch bis Sonntag zwischen 11 und 23 Uhr geplant.

Grober Zeitplan für Projekt steht

„Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben“, sagte Kohler. „Es gibt auch schon in etwa einen Zeitplan für die Verwirklichung des Projekts“, erläuterte Stärk.

Vorgesehen sei ein baldiger Beginn der Arbeiten. Im nächsten Frühjahr wolle Uli Straub dann mit der Brauerei starten. Der Gemeinderat erteilte einstimmig das Einvernehmen zu der Baumaßnahme. Die Genehmigung liegt beim Landratsamt.

Standort direkt am Donauradweg

Direkt am Donauradweg gelegen eignet sich der Standort der einstigen Fabrikhalle für eine touristische Nutzung ideal. Von der künftigen Gartenwirtschaft aus haben die Gäste den Blick auf die Donau, das Donauwehr und die gedeckte Rad– und Fußgängerbrücke. Für die Fremdenverkehrsgemeinde entsteht eine interessante Ergänzung ihrer Gastronomielandschaft.