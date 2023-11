Immendinger Künstler und Hobbykünstler stellen aus

Diesen Herbst ist es wieder soweit: Das Wochenende des 11. und 12. November steht in Immendingen im Zeichen der 18. Künstler- und Hobbykünstlerausstellung. 17 Kunstbegabte aus der Kerngemeinde sowie aus den Ortschaften Hattingen, Hintschingen und Zimmern werden am Samstag und Sonntag in der Donauhalle ihre in kreativer Freizeitgestaltung geschaffenen Werke der Öffentlichkeit präsentieren.

Die Vielfalt der Kunst-richtungen ist groß: So können Acrylmalerei, verschiedenste Arbeiten aus Holz wie Skulpturen, Drechselarbeiten oder Weihnachtskrippen bestaunt werden. Auch Kunstwerke aus Beton, Metall, unterschiedliche Handarbeiten, kreativ geschaffene Mode- oder Designstücke sowie einzigartiger, handgemachter Unikatschmuck werden an den beiden Ausstellungstagen zu bewundern sein.

Die Exponate werden durch Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der Reischachschule Immendingen und der örtlichen Hornenbergschule ergänzt, die im Kunstunterricht hergestellt wurden.

Die Ausstellung wird am Samstag, 11. November 2023 um 14:30 Uhr mit einer Vernissage feierlich in der Donauhalle in Immendingen eröffnet. Musikalisch begleiten die Vernissage Margarita und Alexander Muallem aus Immendingen. Anschließend können die Werke der Immendinger Künstler und Hobbykünstler bis 18 Uhr besichtigt werden. Am Sonntag ist die Ausstellung von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.