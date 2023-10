Immendingen

Immendinger Hewenschreck ist seit 30 Jahren närrisch

Immendingen / Lesedauer: 2 min

Die Hewenschreck werden 2024 dreißig Jahre alt. Beim Fasnachtsumzug 2023 wirken sie mit einer großen Gruppe mit. (Foto: Jutta Freudig )

Während der Fasnet treiben sie seit 1994 treiben ihr närrisches Unwesen auf den Straßen Immendingens und in den Orten der weiten Region: Die Hewenschreck zählen damit neben der Strumpfkugler-Zunft zu den langjährigen Fasnachtsvereinigungen in Immendingen. Ihr runder Geburtstag ist einer der Termine, der bereits feststeht, wenn am Donnerstag, 19.

Veröffentlicht: 04.10.2023, 22:11 Von: Jutta Freudig