Immendingen startet Marktvorbereitungen

Bei den aktuellen Temperaturen denkt noch niemand an Wollmützen und Tannenzweige. Dennoch hat die Gemeinde Immendingen bereits mit den Vorbereitungen für den 37. Weihnachtsmarkt begonnen. Am Mittwoch, 27. September, treffen sich Mitwirkende zur ersten Abstimmung. Der traditionelle Markt mit üblicherweise rund 20 Teilnehmern aus den Bereichen Vereine, Kirche, Schule und Kindergärten zählt mit zu den großen Veranstaltungen, die es in Immendingen im Jahresrund gibt.

Das Obere Schloss mit seinem Innenhof und den Arkaden sowie der ansprechende Schlossplatz mit der Freiluftbühne eignen sich als Standort für einen Weihnachtsmarkt mit viel Atmosphäre besonders gut. Das Ereignis, das immer am ersten Adventswochenende und damit dieses Jahr am 2. und 3. Dezember im Terminkalender steht, spricht neben einheimischen auch auswärtige Teilnehmer an. In Spitzenzeiten waren vor der Corona–Pause 2020 und 2021 mitunter deutlich über 20 Marktstände in Holzhäuschen mit dabei.

Bei der Gemeindeverwaltung ist jetzt Hauptamtsleiter Mark Löffler für die Organisation zuständig. Er hat im Vorfeld dazu aufgerufen, dass sich neben den traditionellen Mitwirkenden auch neue Vereine, Organisationen oder Privatpersonen für eine Teilnahme melden sollten. Auch Beiträge zum Rahmenprogramm auf der Bühne seien willkommen. Die Vorbesprechung wurde auf Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr im Gasthaus Kreuz terminiert.

Weitere Informationen unter Telefon 07462/240 oder per Emailanfrage an