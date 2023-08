Mögliche Giftköder, die ein Unbekannter Ende Juli im Bereich der Bachzimmerer Straße in Immendingen ausgelegt hatte, sind offenbar ohne Folgen geblieben. „Wir haben derzeit keine Kenntnisse erhalten, dass ein Tier zu Schaden gekommen ist“, erklärte Polizeisprecherin Nicole Minge vom Polizeipräsidium Konstanz auf Anfrage.

„Bislang hat sich lediglich nochmals die gleiche Hundehalterin bei der der Polizei gemeldet und vorgefundene Hunde–Kauknochen abgegeben“, so Minge. Der Polizei sei auch nicht bekannt, dass an anderen Orten als im genannten Immendinger Gebiet Knochen verteilt gewesen wären, betonte die Polizeisprecherin.

Polizei rät zur Vorsicht

Bei der Polizei war es kürzlich zu Ermittlungen gekommen, weil der Unbekannte in den letzten Wochen vermehrt Kauknochen auf der Bachzimmerer Straße im Bereich der Sporthalle und des neuen Feuerwehrhauses ausgelegt hatte. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass es sich bei den Kauknochen um ausgelegte Giftköder handelt. Die Polizei riet deshalb zu besonderer Vorsicht und empfahl, Hunde an die Leine zu nehmen. „Achten Sie auch in Gärten auf mögliche Köder“, lautete der Rat der Beamten an die Tierhalter.

Wer einen Kauknochen auffinde, solle ihn zur nächsten Polizeidienststelle bringen. Personen, die Verdächtiges im Bereich der Bachzimmerer Straße beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 07462 /94640 an die Polizei Immendingen wenden.